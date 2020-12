Malo će je tko pamtiti po dobrom, jer stigla je ta 2020. udariti po Hrvatima još i na samom kraju, ali ako pitate Domagoja Duvnjaka (32), pamtit će je po najboljem mogućem.

- Ova je godina za sve nas bila čudna, puno ljudi izgubilo je najmilije, poslove, ali moram biti iskren i reći da ja ovu godinu neću nikada zaboraviti - rekao je Duvnjak nakon što je prije nekoliko dana postao hrvatski sportaš godine.

I već naoko savršena godina za hrvatskog kapetana dobila je savršeni kraj. Kiel je četvrti put u povijesti postao prvak Europe, a on drugi. Teško će i sam izabrati je li mu draži bio prvi kada je s HSV-om šokirao Europu i Barcelonu prvi put prije sedam godina ili sada kao kapetan Kiela.

Kažu da se najbolje stvari dogode onima koji znaju čekati. A Duvnjak je s Kielom čekao šest godina, čak četiri da uopće dođe u Köln gdje nitko od Nijemaca nije ni bio. I onda u utakmici godine Lige prvaka nakon produžetaka srede Veszprem koji mora slati igrače na tribine jer ih je previše, a onda i Barcelonu koja je letjela preko svih mogućih ove godine.

I sve bez one prave Duvnjakove uloge jer korona virus vratio ga je unatrag, ali kada i s dva preležana tjedna treba povući i u obrani i u napadu protiv Veszprema, pa onda samo u obrani protiv Barcelone, Duvnjak može i to. Odnosno, to mogu samo najveći majstori.

U siječnju je sve to baš tako majstorski radio na Euru. Vodio je Hrvatsku do prvog finala nakon deset godina, a samo da je bilo malo sreće, da je Cindrić bio zdrav, da načet nije bio Karačić, da je Stepančić imao zamjenu, odveo bi nas i do zlata. Završio je prvenstvo kao MVP, kao najbolji igrač Europe, a to je samo još jedna nagrada koja je zaokružila veliku karijeru.

Pa je u jeku korona virusa stigao naslov Bundeslige, koja je stala dok je Kiel dominirao i ne bi se ništa promijenilo ni da se nastavila, ako tko sumnja. Pa je u lipnju postao otac, supruga Lucija na svijet je donijela malog Šimu koji je, dok je malo narastao, posjetio i tatino rodno Đakovo. Tamo gdje je sve počelo prije više od 30 godina.

I onda za kraj, kako kaže, najveća nagrada u karijeri, za prvog rukometaša nakon Ivana Balića kao najboljeg sportaša Hrvatske pa podizanje pehara Lige prvaka kao Kielov kapetan.

Već od 1. siječnja ide u novu misiju. Reprezentacija ga čeka u Poreču, a onda Svjetsko prvenstvo u Egiptu. Šansa da on i Hrvatska ispravi ono što se nije - a trebalo je - dogodilo u Stockholmu...

Hrvatski rekorderi u Ligi prvaka:

Duvnjak se s drugim europskim naslovom približio Ivanu Čupiću i Petru Metličiću koji su tri puta bili prvaci Europe, Čupić dvaput s Vardarom i jednom s Kielceom, dok je Metličić sva tri puta sa Ciudad Realom. Rekorder je, pak, Patrik Ćavar koji u riznici ima pet naslova, dva sa Zagrebom i tri s Barcelonom.