Najbolji golman svijeta napušta Kiel: Landin se vraća u Dansku

U nastojanju da osvoji rukometnu Europu danski Aalborg neće se zaustaviti samo na Mikkelu Hansenu i Aaronu Palmarssonu. U lipnju 2023. godine u redove aktualnog doprvaka Europe doći će i Niklas Landin (33).

Ponajbolji golman svijeta, za većinu, napustit će Kiel i karijeru nastaviti u domovini iz koje je otišao 2012. godine, tada iz Bjerringbra u Löwen. Landin je iskoristio klauzulu u svom ugovoru s Kielom koja mu je omogućavala izlaznu stavku zbog obiteljskih razloga.

- Imao sam fantastične godine u Njemačkoj, ali sada su tu i neki obiteljski izazovi koji zahtijevaju od mene da se vratim u Dansku. U isto vrijeme želim da ostanu i određene sportske ambicije, koje ću moći zadovoljiti u Aalborgu. Pratim kako se klub razvija, posjetio sam ga nekoliko puta i vidio fantastičnu atmosferu. To me je impresioniralo i radujem se što ću biti dio tog projekta - kazao je Landin koji je potpisao do 2027. godine.

- Niklasova odluka da se vrati u Dansku prije isteka ugovora nas je na kraju iznenadila. To nam predstavlja veliki izazov - rekao je Viktor Szilagyi, direktor Kiela.

Kiel idućeg ljeta ostaje i bez Sandera Sagosena, a to su igrači kakvi se baš i ne mogu zamijeniti identičnom kvalitetom. Landin je s Kielom zasad skupio 343 utakmice (i 21 gol), dva naslova prvaka i jednu Ligu prvaka. Aalborg će mu biti peti klub u karijeri, prije Kiela, Löwena i Bjerringbra počeo je u GOG-u.

Najčitaniji članci