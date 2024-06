Najbolju hrvatsku košarkašicu u WNBA ligi gledao LeBron James

Dok su NBA košarkaši na odmoru, kod njihovih kolegica u WNBA ligi se sezona zahuktava. Tako su košarkašice New York Libertyja pobijedile Los Angeles Sparksice 93-80, a ulogu u tome imala je i najbolja hrvatska košarkašica Ivana Dojkić (26).

Naime, Ivana je na terenu provela 25 minuta, a u pobjedi je zabila 12 koševa uz dva skoka i dvije asistencije. Dva dana prije protiv istih je protivnica Ivana odigrala 25 minuta u pobjedi (98-88) i četiri puta asistirala.

Foto: privatna arhiva

A nešto prije je s New Yorkom gostovala u Las Vegasu te su i tamo slavile s 90-82, a sve je to pratio i veliki LeBron James (39), a Ivana je to obilježila zajedničkom fotografijom. New York Liberty sa skorom 14-3 trenutačno je drugoplasirana ekipa u WNBA ligi.