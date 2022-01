Sve je spremno za 4. siječnja i početak spektakla, 16. izdanje Snježne kraljice. Unatoč visokim temperaturama staza je vrhunski pripremljena i skijašice će u 12.30 krenuti u prvu vožnju. Na startu na Sljemenu očekuju nas i tri hrvatske predstavnice. Sljemenski će Crveni spust u ženskoj konkurenciji voziti Leona Popović, Zrinka Ljutić i Andrea Komšić.

- Gdje je bio problem na Sljemenu? Uvijek bi neki dio lošije odvozila, ne bih rekla da je nešto bilo konkretno. Nadam se da će sad sve biti kako treba - rekla je Leona Popović koja je na utrci u Lienzu završila na 14. mjestu što joj je najbolji rezultat karijere u Svjestkom kupu.

Kad smo već kod Lienza, Zrinki Ljutić nedostajale su četiri stotinke za drugu vožnju. Četiri stotinke.

- Nisu bile toliko bolne, spletom okolnosti tako je završilo, to mi je veća motivacija za dalje. Imam ih u glavi i to se više ne smije dogoditi, kaže Zrinka koja je već nastupala na Sljemenu.

- Neke su mi stvari lakše sjele, neke i teže. Možda sad više očekujem, imat ću i bolji broj. Staza će biti u puno boljem stanju nego prošle godine, kad sam imala puno problema zbog rupa i vremena. Ako odskijam kako znam, nadam se da druga vožnja neće izostati.

Treća Hrvatica koja će se sutra nastupiti na Sljemenu je Andrea Komšić, od koje također očekujemo dobar rezultat.

- Je li ovo ta godina? Naravno da se nadam, svake godine nadam se da je to ta godina. Sezona je krenula u redu, skijala sam bez opterećenja. Nije došla druga vožnja, ali pokazala sam kvalitetno skijanje s kojim mogu konkurirati. Onda su mi došli problemi s leđima i to me najviše unazadilo. Iako su se bolovi smanjili, i dalje sam ostala zgrčena. Gledala sam te statistike, mislila sam da imam i više od dva nastupa na Sljemenu. Šteta što nema publike, ona te uvijek pogura. Ključ je da nastupam bez presinga, kao i na treningu - kaže Andrea.

Sljeme će ove godine biti bez navijača, ali vrlo vjerojatno i bez najbolje skijašice svijeta Mikaele Shiffrin. Amerikanka je prošli tjedan dobila koronu, trenutačno je u karanteni i ne puste je na Sljeme.

- Ne znamo dolazi li Mikaela Shiffrin, trebali bismo znati do sutra. Imam osjećaj da ni ona ne zna hoće li je pustiti iz karantene - rekla je Ana Jelušić.

Iskreno, teško. Na Sljemenu su pravila vrlo stroga i jasna, a objasnio ih je i direktor svih hrvatskih skijaških reprezentacija Vedran Pavlek.

- Svi koji će nastupati, bez obzira na to jesu li cijepljeni ili su preboljeli Covid-19, morat će imati i negativan PCR test ne stariji od 48 sati da bi se pojavili na startu utrke - rekao je Pavlek.

Mikaela Shiffrin je četiri puta pobjeđivala na Sljemenu, a ujedno je i najmlađa pobjednica Snježne kraljice sa 17 godina, devet mjeseci i 23 dana.