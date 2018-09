Najbrži krug u povijesti F1: Kimi Raikkonen starta prvi...

Prvo mjesto napetih kvalifikacija za VN Italije u Monzi pripalo je Kimiju Raikkonenu. Osim što je postavio najbrže vrijeme na ovim kvalifikacijama, oboren je i rekord najbržeg kruga u povijesti F1.

Sve do trećeg kruga, na vodećoj poziciji bio je Lewis Hamilton, ali onda veliki obrat. Prvo ga prestiže Sebastian Vettel, a nakon tek nekoliko sekundi obojicu ih prestiže Kimi Raikkonen te osvaja pole poziciju za nedjeljnu utrku.

What a climax to qualifying!



Kimi snatches his first pole at Monza since 2006 😲#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/WBRBu3xm8D