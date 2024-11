Najlošija reprezentacija svijeta korak do play-offa za Mundijal!

Puno je onih koji su bili skeptični i kritični uvođenjem Lige nacija i njena utjecaja na kvalifikacije za velika natjecanja. I dok su jake reprezentacije dobile priliku igrati s jakima i inače nekompetitivne prijateljske utakmice zamijeniti ogledima za bodove, možda su još više profitirali oni slabiji koji više ne moraju strepiti da će im netko napuniti mrežu, nego će utakmicama sa sebi ravnima otkinuti pokoji bod i pobjedu. A novim formatom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo bizarno bi mogla profitirati najlošija reprezentacija po Fifinu rankingu, San Marino, koji je u ponedjeljak ispisao povijest.

Pokretanje videa... 02:13 U Leipzig stigla najveća hrvatska navijačka zastava dugačka 107 metara | Video: 24sata/Sanjin Strukic/PIXSELL

Dvjestodeseta selekcija svijeta, naime, pobijedila je Lihtenštajn 3-1 i tako osvojila skupinu u Ligi D u kojoj je još bio i Gibraltar sa sedam bodova iz četiri utakmice. Osigurao je San Marino tako promociju u viši rang za iduće izdanje Lige nacija, a otvorio si je mogućnost i nestvarnog sudjelovanja u play-offu za Svjetsko prvenstvo 2026.!

Lihtenštajn, dvadeset mjesta bolje plasiran od San Marina po Fifi, očito mu je reprezentacija po mjeri. Jer protiv te reprezentacije San Marino je 2004. ostvario jedinu pobjedu do rujna ove godine, a onda je to ponovio ove jeseni napravio još dvaput protiv iste te selekcije. I ne samo to, San Marino je prvi put u jednoj utakmici, a bila je to 211. od formiranja reprezentacije 1990., zabio tri gola u jednoj utakmici, a tek treći put zabio je više od jednog gola!

- Fokusirali smo se na promjenu mentaliteta, igrači su dobro razumjeli što želimo i zaslužili su ovaj trenutak - kazao je izbornik Roberto Cevoli za RTV San Marino.

- Ovu pobjedu dijelimo s cijelom Republikom - dodao je napadač Nicola Nanni, koji igra u talijanskom trećeligašu Torresu.

Oduševljenje velikim uspjehom nije skrivao niti predsjednik nogometnog saveza San Marina Marc Ture.

- Plakao sam zajedno s ovim sjajnim igračima. Pokazali su nevjerojatne vrijednosti, padali su, oporavljali se, u ovoj kampanji prvi put smo slavili na gostovanju, prvi put smo postigli tri gola u utakmici, zagrlio sam kapetana bila je to vrlo emotivna stvar - naglasio je Ture.

Državica od 35.000 stanovnika može na Svjetsko prvenstvo zahvaljujući promjeni koju je Uefa napravila po pitanju play-offa. Za razliku od kvalifikacija za prošla velika natjecanja, sad ta četiri mjesta (od ukupno 16, uz 12 drugoplasiranih iz kvalifikacija) neće dobiti reprezentacije po ukupnom plasmanu u Ligi nacija, nego samo pobjednici skupina koji se nisu izravno plasirali na Mundijal. San Marino jedna je od njih.

U sva četiri razreda Lige nacija, uz San Marino, još je 13 prvoplasiranih (Španjolska, Portugal, Njemačka, Francuska, Engleska, Norveška, Turska, Češka, Sjeverna Makedonija, Rumunjska, Švedska, Sjeverna Irska i Moldavija). San Marinu je dovoljno da barem njih deset završi na jednom od prva dva mjesta i tako osigura ili izravan plasman ili play-off, a time bi oni dobili mjesto u dodatnim kvalifikacijama. Prema trenutačnim projekcijama hrvatske platforme Football meets data, tako bi i trebalo biti.

Ako bi San Marino dospio u dodatne kvalifikacije, neovisno o ishodu prvog dijela kvalifikacija, samo bi ga dvije pobjede ili dva remija s pobjedom na penale dijelili od nestvarnog uspjeha i plasmana na Svjetsko prvenstvo! I o tome će u ovoj simpatičnoj državici sigurno sanjati idućih godinu dana, a možda i duže. No jasno je i da bi njihov dolazak u play-off već bio svjetsko čudo.