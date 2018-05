Najluđa tablica koju ste ikada vidjeli: S 97 bodova su tek peti

U moru "ludih" liga, neobično neizvjesnih, zapetljanih ili bizarnih, jedna se ipak izdvaja. Engleski nogomet je u pitanju, niželigaški naravno, a rang je - sedmi. Tu igraju klubovi za koje nikad niste čuli - ako jeste, ili dolazite iz pitoresknog Hereforda , simpatičnog Kettering Towna ili uvijek kišnog Famborougha, ili s vama vjerojatno nije sve u najboljem - a konačna tablica djeluje gotovo nevjerojatno. S hrpom troznamenkastih brojeva i dosega koji su istovremeno i impresivni i uzaludni.

Krenimo redom... Dakle, liga se zove Souther Premier Division, regionalno je to natjecanje koje neki označavaju sedmom, a neki osmom ligom, a prvak je već spomenuti Hereford FC. Ljudi su ove sezone skupili, pazite sad, 113 bodova. Zabili su 111 golova, primili 33, a to je bilo sasvim dovoljno za promociju u viši rang. No najluđe u svemu tome je što tih ogromnih 113 bodova ne označava neku veliku dominaciju. Naime, čak pet klubova ima minimalno 97 bodova. Svih pet zabilo je 99 ili više golova, a za tri kluba to ne znači - apsolutno ništa.

Naime, uz Hereford, koji izravno ide u viši rang, u dodatne kvalifikacije ide drugoplasirani King's Lynn Town, kojem je za taj uspjeh bilo potrebno točno 100 bodova. Trećeplasirani Slough Town osvojio je 99 bodova, no to mu je dovoljno samo za prestiž. I sljedeće sezone će ovaj mali klub igrati u istom rangu, ponovno će biti u istom društvu. Baš kao i četvrti Kettering Town i peti Weymouth, koji imaju po 97 bodova...

Is there a stranger league table this season than the Southern Premier?



Three teams with 97+ points who have scored at least 99 goals won't be promoted.

No nije ni to sve. Pogled na drugi kraj tablice otkriva još malo velikih brojki. Iz lige ispada samo jedan klub, i to Dunstable Town, koji je skupio samo 17 bodova, odnosno 96 manje od prvaka! Zabili su dečki iz Dunstable Towna samo 27 golova, što je najmanje u ligi, a primili ih čak 137, što nije najviše ligi. Naime, pretposljednji Gosport Borough primio je čak 142 gola, što u prosjeku znači 3,1 po utakmici. Međutim, unatoč tome, unatoč gol-razlici -101, Gosport ostaje u ligi, budući da iz nje ispada samo posljednji...

...and three teams who have conceded more than 100 goals, one with a -101 differential, won't be relegated.

Velika je ovo liga, ima 24 kluba, što znači i 46 kola, no svejedno je neobično vidjeti kakve nogomet piše priče. Primiš više od stotinu golova više nego što ih zabiješ i - ostaneš u ligi. Osvojiš gotovo stotinu bodova u sezoni i - ostaneš u ligi. Zapravo ti dođe na isto...