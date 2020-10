- Snovi su postali java. Dobrodo\u0161ao, Gunnersauruse - na\u0161alili su se u Andaluziji.

No navija\u010dima Arsenala nije bilo do \u0161ale, vjerojatno ni samom Jerryju Quyu. Odmah su krenule strelice prema klubu i pitanja kako to da klub mo\u017ee pla\u0107ati Mesuta \u00d6zila koji vi\u0161e nije u ozbiljnom planu 350.000 funti tjedno, a ne mo\u017ee maskotu.

Javio se i Piers Morgan, TV-voditelj i Arsenalov navija\u010d, koji je prozvao trenera Mikela Artetu i Pierre-Emericka Aubameyanga da pomognu da Gunnersaurus ostane u klubu.

- Ne ide\u0161\u00a0ti\u00a0nikamo, Gunnersauruse. Ne\u0107u dopustiti da te otpuste. Dajte, Mikel i Pierre, na\u0161 klub nije ovakav.

Pa onda u ra\u010dunicu uzmite da Quy Arsenal prati od 1963., a zbog kluba je propustio i bratovo vjen\u010danje. I, sada, Arsenal nema novca za maskotu... Tko jo\u0161 vjeruje u tu pri\u010du.

\u00a0