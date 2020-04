Najmlađi Ball u akciji: Tek stiže u NBA, a želi kupiti bivši klub

Dok je najstariji brat već dobro poznat publici na parketima najjače svjetske lige, LaMelo Ball (18) trebao bi tek pokazati svoje mogućnosti jer mu predviđaju da će biti jedan od top pickova sljedećeg drafta. No, prije nego što postane NBA igrač mogao bi postati vlasnik kluba.

Najmlađi brat Ball napustio je redove Illawarra Hawksa i došao u SAD kako bi se oporavio od ozljede stopala, ali odmah je krenuo u pregovore s vodstvom Australskog košarkaškog saveza. Trenutno je u razgovorima s vlasnikom bivšeg mu kluba, a tako bi mladi playmaker mogao ubrzo osim NBA igrače postati i čelni čovjek australskih Hawksa.

Tom je idejom oduševljena australska košarkaška legenda, Andrew Gaze.

- To nije lagana zadaća, ali to je kompetitivna liga i internacionalno iskustvo pomoglo bi da liga dopre do drugih zajednica. To je apsolutno fantastično jer LaMelo je još mlad, a kako stvari stoje mogao bi biti bogat. Ali pitanje je hoće li moći stvoriti organizaciju koja će moći normalno funkcionirati.

Iz vodstva lige nisu htjeli potvrditi je li baš Ball taj koji želi kupiti klub, ali rekli su kako postoji 'interes iz SAD-a'. Za Balla se predviđa da bi trebao biti među prvih pet izbora na draftu, a u australskoj je ligi najmlađi igrač s triple-double učinkom. Već ima nekoliko unosnih sponzorskih ugovora, a prije odlaska iz Australije donirao je novac u humanitarne svrhe kako bi se vlasti tada mogle boriti s problemom požara.