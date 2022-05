Najmlađi Hrvat osvojio Everest: Putem sam sreo ljude koji su zapeli. To je bilo zastrašujuće

Nakon Aconcagua u Argentini, Kilimandžara u Tanzaniji i ruskog Elbrusa, Zadranin Dan Eror (35) osvojio je i Mount Everest te tako nastavio planinarski izazov 'Seven Summits' i postao najmlađi Hrvat na spomenutom vrhu. Kao prvi iz ekipe popeo se na 8848 metara visoki vrh Himalaje u iznimno teškim uvjetima.

Na -40 stupnjeva Celzijevih uz snažan vjetar 30 sati trajao je uspon od četvrtog kampa do vrha i natrag do drugog kampa gdje je mogao skinuti masku s kisikom.

- Sve je bilo odlično, no najteži je bio zadnji uspon. Budući da od odlaska iz kampa nisam jeo, savladao me umor i nisam imao snage u mišićima, ali sam skupio snage i nastavio dalje. Posebno me dotaknulo kada sam putem sreo ljude koji su pokušali osvojiti vrh, ali su zbog nedostatka snage ostali na mjestu - započeo je Zadranin nakon uspona pa nastavio o najtežim trenucima:

- To je bilo pomalo zastrašujuće jer to je najbolji pokazatelj koliko je uistinu teško doći do vrha. Unatoč tome, nastavio sam dalje do zacrtanog cilja i zaboravio na sve prepreke na koje sam putem naišao. Iako je dobar osjećaj biti na vrhu, to je bila tek polovica puta ispred mene. Jedan od najvećih izazova je bilo sigurno spuštanje nazad, nakon čega sam se počeo osjećati sigurno i sretno, znajući da sam uistinu osvojio vrh svijet.

Tu ne misli stati, već mu je sljedeći cilj osvojiti Denali koji se nalazi na Aljasci i najveći je vrh u Sjevernoj Americi. Poslije toga, u planu su još dva vrha - Puncak Jaya, odnosno Carstensz piramida u Indoneziji te Masiv Vinson na Antarktiku.

