Nakon što je najbogatiji čovjek u nogometnom svijetu, saudijski princ Mohammed Bin Salman na čelu 'Saudi Arabia Public Investment Funda', kupio Newcastle United, u prvi plan je u medijima iskočilo ime Amande Staveley (48).

Britanska poduzetnica bila je posrednica između bivšeg vlasnika Mikea Ashleya i saudijskog fonda te je dobila zadatak pronaći čovjeka koji bi nakon Stevea Brucea dugoročno vodio Newcastle.

Staveley je i sudjelovala u prodaji Newcastlea, a njezina tvrtka PCP Capital Partners imat će deset posto dionica kluba čime je postala najmoćnija žena engleskog nogometa.

Britanska poduzetnica na Otoku je poznata i po tome što je dvije godine bila u vezi sa sinom britanske kraljice Elizabete, a upoznali su se 2001. godine. Amanda je navodno odbila prinčevu bračnu ponudu jer joj nije bilo prihvatljivo, zbog običaja i obveza, postati dio kraljevske obitelji.

Staveley sa samo 16 godina upisala Cambridge, ali nakon što je njezin otac dobio srčan udar, a majka Huntingtonovu bolest, napustila je fakultet kako bi bila s obitelji.

- Školovala sam se privatno u školi Kraljice Margaret u Yorku. Već tada sam smatrala da je teško raditi s muškarcima. Bila sam kod psihologa, odvojena od ostalih i počela sam mršavjeti jer se nisam mogla izboriti sa svim životnim problemima - rekla je u jednom razgovoru za engleske medije.

Amanda nije odustala te je s 23 godine uspjela dobiti kredit od 180.000 funti. Otvorila je Q.ton - teretanu, restoran i konferencijski centar - vrijedan više od 10 milijuna funti. Radila je kao kuharica i konobarica, vodila je centar te je stečenim iskustvom postala financijska savjetnica.

Ambiciozna i pametna Amanda stupila je u kontakt s arapskim prinčevima koji su joj s vremenom postali klijenti te je do kraja obrazovanja imala kuću u Dubaiju i dionice vrijedne 120 milijuna funti.

Danas ima posao u najbogatijem sportskom kolektivu na svijetu, vrijednom vrtoglavih 377 milijardi eura. Britanska poduzetnica 2009. godine pomogla je šeiku Mansouru bin Zayedu Al Nahyanu da kupi Manchester City, a prije toga je bila dio konzorcija koji je želio preuzeti vlasništvo nad Liverpoolom.

Prije osam godina dijagnosticirana joj je Huntingtonova bolest, kronični i neurodegenerativni nasljedni poremećaj kod kojeg živčane stanice u mozgu umiru tijekom vremena. Neki od najčešćih simptoma su nemogućnost kontrole pokreta, problemi s govorom i hodom, gubitak memorije i promjene u ponašanju.

Staveley se 2011. godine udala za biznismena Mehrdada Ghodoussija za kojeg kaže da joj je najveća podrška.

- Imam beskrajno pažljivog muža koji me jako voli. Nisam htjela da me mora trpjeti kad sam saznala za bolest, ali je on rekao da ga nije briga za to i da će mi pronaći najbolju zdravstvenu zaštitu koja postoji - rekla je Staveley u jednom razgovoru za Daily Mail.