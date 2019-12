Najplaćeniji sportaši desetljeća Mayweather, Ronaldo pa Messi

Manje od tjedna je, ne samo do kraja godine nego do kraja desetljeća. Pa su u Forbesu, jer to je ono čime se bave, napravili listu najbogatijih tj. najplaćenijih sportaša desetljeća. I malo je falilo da se ne zaradi - milijarda.

Na vrhu je, sa 915 milijuna zarađenih dolara od 2011. do danas, boksač - Floyd Mayweather...

Floyd Mayweather: $915m Cristiano Ronaldo: $800m Leo Messi: $750m LeBron James: $680m Roger Federer: $640m Tiger Woods: $615m Phil Mickelson: $480m Manny Pacquiao: $435m Kevin Durant: $425m Lewis Hamilton: $400m

ispod Mayweathera su dvojica nogometaša, a brand Cristiano Ronaldo zaradio je 50 milijuna dolara više od Lea Messija.

Slijedi NBA mega-star LeBron James pa tenisač Federer, golferi Woods i Mickelson, još jedan boksač (Manny Paquiao) i još jedan košarkaš (Kevin Durant), a Top 10 zaključuje F1 as - Lewis Hamilton.

