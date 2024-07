Najskuplje finale u povijesti Wimbledona!? Ulaznice za meč Alcaraza i Đokovića 14.500 €!

Carlos Alcaraz vs. Novak Đoković vol. 2! Kao i prije 12 mjeseci, isti protivnici igrat će i ove godine u finalu Wimbledona (15:00, Sportklub 1). Mladi Španjolac radovao se lani nakon drame u pet setova, a bude li i ove godine, postat će tek šesti tenisač koji je u istoj godini osvojio i Roland Garros i Wimbledon, nakon Roda Lavera, Bjorna Borga, Rogera Federera, Rafaela Nadala i Đokovića.

Tek je napunio 21 godinu, a bit će mu ovo već četvrto Grand Slam finale, do kojega ga je iz lože ispratio i Luka Modrić. Kapetan Hrvatske, zajedno sa suprugom Vanjom, bio je uz njegov tim tijekom polufinala protiv Medvedeva. Mlađi Alcarazov brat Jamie uspio je dobiti i zajednički fotografiju.

- Luka i ja sreli smo se nekoliko puta. Htio je doći, za njega uvijek ima mjesta. Nevjerojatan sportaš i privilegija je imati ga u loži - rekao je stariji brat Carlos, inače veliki navijač Real Madrida.

Wimbledon | Foto: Matthew Childs

Dosad je slavio u sva tri najveća finala (US Open 2022, Wimbledon 2023, Roland Garros 2024.), dok je Đoković, koj je u petak zaustavio Talijana Musettija, samo u Wimbledonu deseti put došao do završnog meča te postao jedini koji ima deset finala na tri Grand Slama (uz Australian Open i US Open). Osvoji li ovdje osmu krunu, izjednačit će se s rekorderom Federerom. Realno, tko bi to očekivao samo prije tri tjedna kada je bio na štakama nakon operacije na koljenu. U finalima Grand Slama omjer mu je 24-12.

- Rogerovih osam titula velika mi je motivacija. Kad sam stigao u London, još je sve oko mog nastupa bilo otvoreno. Kad sam odigrao na treningu nekoliko setova s najboljima, shvatio sam da mogu. Wimbledon uvijek izvlači najbolje iz mene - poručio je Novak.

Wimbledon | Foto: Paul Childs

Alcaraz i Đoković igrat će šesti put, Srbin vodi 3-2, ali za kladionice nije favorit (1,65 - 2,10) u ovogodišnjem finalu, za koji su cijene ulaznica oborile sve rekorde. Zadnje koje su ostale mogu se kupiti za 14.300 eura!

- Nadam se da će ovo biti sjajna nedjelja za Španjolce - poručio je Alcaraz, aludirajući na večernje finale nogometnog Eura.

Wimbledon | Foto: Hannah McKay

Pitanje za koga će navijati u nogometnom finalu dobio je i Đoković. Na britanskom tlu ostao je oprezan s odgovorom...

- Ne znam koliko ću slomiti Alcarazovo srce, ali nakon finala navijat ću za njega.