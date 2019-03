Ronaldo se izvukao: Za drsku proslavu gola plaća 20.000 €

Izvukao se Portugalac!

Cristianu Ronaldu 'sjela' je kazna zbog primanja za međunožje prilikom slavljenja gola u Torinu protiv Atletico Madrida. Portugalska zvijezda je time oponašala trenera gostiju Diega Simeonea koji je činio isto u prvoj utakmici nakon što je Atletico poveo.

🚨 BREAKING: UEFA will not suspend Cristiano Ronaldo for his gesture against Atletico Madrid, according to Italian reports.



The player will be fined and available v Ajax! #UCL pic.twitter.com/i40VDH5AjQ