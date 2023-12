Najskuplji hrvatski napadač još čeka Dalićev poziv: Na pravom sam putu, trebam se dokazati...

Roko Šimić (20) napustio je Lokomotivu prije dvije i pol godine kao velika nada hrvatskog nogometa i za četiri milijuna eura potpisao za austrijski Salzburg, gdje ima još godinu i pol dana ugovora.

Nakon kaljenja u drugoligašu Lieferingu (19 golova i tri asistencije u 24 nastupa), prvi dio prošle sezone proveo je u Salzburgu pa otišao na još jednu posudbu u Zürich, gdje nije dobio očekivanu minutažu. Ali izborio se za mjesto u prvoj momčadi Salzburga, ovo ljeto zabio prvijenac i u Ligi prvaka i potvrdio da se u njemu krije velik potencijal.

Tržišna vrijednost mu je u prošlih pola godine eksplodirala, s pet milijuna eura skočio je na deset milijuna i od ovog prosinca najvrjedniji je hrvatski napadač iza Petra Muse (8), Diona Drene Belje i Marka Livaje (6,5), Andreja Kramarića (6), Brune Petkovića i Ante Budimira (5 milijuna eura)...

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

- Ovih šest mjeseci u Salzburgu nije bilo perfektno, ali sam napravio veliki iskorak u karijeri gdje sam napokon imao veliku minutažu, zabio neke svoje prve golove za Salzburg koji vrijedi preko 200 milijuna. Igrao sam i Ligu prvaka što mi je bio san. Na kraju sve utakmice koje sam igrao u Ligi prvaka, ono, borio sam se, trčao sam, trudio se, zabio sam taj gol i asistirao protiv Benfice. Nažalost, na kraju smo ispali iz Europe, ali ja sa sobom zadovoljan, ali nisam sretan što smo ispali - rekao je Šimić za Sportklub.

Bivši trener Salzburga Matthias Jaissle nije ga "šmekao", ali je dobio drugu priliku na ljetnim pripremama.

- Imao sam dva tjedna priprema prije prve utakmice i razvalio sam ih. Jaissle je došao do mene i rekao mi je da neću biti pozvan i pitao me koja je moja situacija, idem li ili ostajem i da on trenutno vjeruje nekim svojim igračima. Mene je to šokiralo. Obavijestio sam i tatu i menadžera i oni su krenuli u potragu za novim klubom. Opet posudba ili posudba s opcijom kupnje. Bilo je tu dosta ponuda, ali na kraju mi je tata rekao da moram ostati fokusiran, da dajem sve od sebe na treninzima i da dokažem treneru da je u krivu. To sam i radio. Onda je Jaissle otišao u Saudijsku Arabiju - kazao je.

Pod njegovim nasljednikom Gerhardom Struberom dobio je više prilika, ali svjestan je da je mogao i bolje od ovosezonskih pet golova u 20 nastupa.

- Mislim da sam mogao više zabiti i asistirati. I dalje moram gristi jako kao što sam dosad i radujem se idućoj polusezoni gdje ćemo imati samo Kup i ligu gdje će biti više odmora i pripreme za utakmicu.

O novoj cijeni na specijaliziranoj stranici za transfere kaže:

- To je samo dokaz da sam na pravom putu, lijepo je to čuti, ali treba nastaviti raditi i trenirati. Neću se tu zaustavljati nego idem dostići svoj maksimum.

HNL i dalje prati, pogotovo bivši klub Lokomotivu.

- Napeto je, ne zna se tko će osvojiti ligu i drago mi je što je tako - kazao je.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Pred hrvatskim U-21 reprezentativcem, koji je u nešto više od dvije godine u tom uzrastu zabio osam golova u 20 nastupa, godina je u kojoj se nada nastupu na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. Ali svjestan je da će za to morati pružiti dobre igre na terenu. Izbornik Zlatko Dalić još ga nije stavljao na popis i često govori da ne zove igrače zbog onoga što spominju po medijima.

- Imam pola godine da se dokažem izborniku i svima da sam ja taj koji će putovati u Njemačku i sad je sve na meni. Ako ću biti dobar, ako ću zabijati golove i davati sve od sebe, naravno da očekujem poziv, kao i svi drugi igrači. Ali ako ću igrati i ne zadovoljiti ono što se traži da se igra za reprezentaciju, onda nemam što tražiti poziv. Sve je na meni i naravno da bi mi bilo drago da igram u reprezentaciji jer to je san svakog igrača - rekao je Roko.

"Vatrene" na sjeveru Njemačke očekuju utakmice protiv Španjolske, Albanije i Italije, a Šimić je optimist.

- Mi smo Hrvatska i mi više ne trebamo gledati druge protivnike jer drugi će gledati nas kao da smo najopasniji. Moramo gledati sebe i što najbolje možemo napraviti. Znam što smo sposobni napraviti, jedna je od najtežih skupina, možda i najteža na Euru, ali veselim se, zašto ne, da izbacimo dva velikana iz grupe - zaključio je Šimić.