Najstarija nogometna emisija bez voditelja i komentatora. Gary Lineker odbio uvjet BBC-a

A sad na BBC-u One, žao nam je što večeras ne možemo prikazati našu uobičajenu emisiju Match of The Day uključujući komentare. Ali ovo su najbolji trenuci iz današnjih utakmica Premier lige, rekao je spiker britanskoga javnog radiotelevzijskog servisa u subotu.

Bio je to presedan u emisiji koja se emitira od 22. kolovoza 1964. i koja ima, prema Guinnessu, najdulji staž među specijaliziranim nogometnim emisijama u svijetu. Njen voditelj, proslavljeni engleski nogometaš Gary Lineker (62), suspendiran je zbog žestoke kritike britanske vlade.

Ministrica unutarnjih poslova Suella Braverman, dijete indijskih imigranata, najavila je novi zakon kojim će se smanjiti broj brodova kojim imigranti dolaze u Ujedinjeno Kraljevstvo. Lineker ju je kritizirao na profilu na Twitteru koji prati 8,8 milijuna ljudi.

"Zaboga, ovo je više nego grozno", napisao je uz poveznicu na video ministrice.

Kasnije je otišao korak dalje i tu odluku britanskih konzervativaca usporedio s onom nacističke Njemačke.

"Nema velikog priljeva izbjeglica u Britaniju. Primamo ih puno manje nego neke druge velike zemlje. To je samo neizmjerno okrutna politika usmjerena prema najranjivijem sloju ljudi jezikom koji se nimalo ne razlikuje od onoga kojim se služila Njemačka u 30-ima", tvrdi Lineker, koji je u britanskoj javnosti poznat po lijevo orijentiranim političkim stavovima.

BBC je reagirao i ekspresno ga skinuo s emisije Match of The Day. No vjerojatno se nije nadao žestokoj reakciji kolega i sportske javnosti.

Komentatori Match of The Daya Ian Wright i Alan Shearer solidalizirali su se s njime i odlučili ne biti gosti emisije, a večernju emisiju Football Focus nije vodila kolegica Alex Scott. Premier liga je odlučila bojkotirati davanje izjava za BBC dok se situacija ne riješi.

Ispričaj se i možeš natrag na posao

S televizije su Linekeru poručili da će ga vratiti na posao ako se javno ispriča za izjavu. No on, bez dlake na jeziku kakav je uvijek bio, ni ne razmišlja o tome. Rezultat toga nabrzinu je sklepana emisija koja je u subotu išla bez prepoznatljive špice, samo sa sažecima utakmica i tonom s utakmica, bez ikakvog komentara.

Neki zazivaju i ostavku generalnog direktora BBC-a Tima Davieja, ali on on tome ne razmišlja.

- Moj je posao služiti onima koji plaćaju licenciju i isporučiti BBC koji je usredotočen na nepristranu produkciju svjetske klase. Riješit ćemo ovu situaciju. Žao mi je zbog ovih smetnji, bio je težak dan i žao mi je što je publika pogođena. Odluke su temeljene na svjesnosti o tome što je BBC. Teško je i to je ta ravnoteža između slobode govora i nepristranosti. Mi smo žestoki zagovornici demokratske rasprave i slobode govora, ali s tim dolazi potreba za stvaranjem nepristrane organizacije - rekao je.

BBC se tako našao u neugodnoj situaciji. Ići protiv vlade ili nogometnih legendi? Ne nađu li kompromis, najviše će, kako to obično biva, ispaštati obični ljubitelji nogometa.

