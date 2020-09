- Nakon dvije godine poku\u0161avam se vratiti sportu, kre\u0107em od nule u\u00a0Partizanu. Kada sam prestao, rukomet me vi\u0161e nije zanimao, kao da nikada nisam igrao. Ne znam \u0161to mi se dogodilo. Zadnje dvije godine u Vardaru mrzio sam i\u0107i na treninge i nije mi se dalo igrati.

<p>Bio sam tvrdoglav, nisam imao ni volje ni želje da se dovedem u red. Nisam prihvatio činjenicu da moram smršaviti. Kilogrami su presudili, najveća težina bila mi je 216 kilograma, ali bilo je i ostalih problema o kojima ne želim govoriti jer je sve to prošlost. Nisam bio mentalno jak, govorio je jednom prilikom Strahinja "Jumbo" Milić, vjerojatno najteži profesionalni golman i rukometaš na svijetu.</p><p>Koji se nakon dvogodišnje pauze vratio rukometu s 29 godina. Otkako ga se <strong>Vardar </strong>2018. riješio zbog prekomjerne težine, Milić je bio van sporta i rukometa i pročitali ste s kakvom se brojkom borio. I danas, kada je odigrao prvu povratničku utakmicu za <strong>Partizan </strong>i skupio šest obrana u utakmici Kupa, i dalje ima tu dosta viška, ali motivacija je opet tu. Za novi početak.</p><p>- Nakon dvije godine pokušavam se vratiti sportu, krećem od nule u <strong>Partizanu</strong>. Kada sam prestao, rukomet me više nije zanimao, kao da nikada nisam igrao. Ne znam što mi se dogodilo. Zadnje dvije godine u Vardaru mrzio sam ići na treninge i nije mi se dalo igrati.</p><p>S Vardarom, u kojemu je proveo šest godina, bio je europski prvak, u tinejdžerskim danima i <strong>Kiel </strong>je od njega očekivao da postane klasa kada ga je uzeo sa 16, no drugi su problemi zahvatili njegovu karijeru. Pretprošlog ljeta sve je eruptiralo uoči priprema.</p><p>- Tražili su iz Vardara da tijekom ljeta skinem kilograme. Nisam uspio smršaviti, pa su mi htjeli smanjiti plaću. Klub mi je ponudio novi ugovor koji nisam mogao prihvatiti te smo odlučili da se sporazumno rastanemo - rekao je div od 201 cm koji je u Partizanu započeo karijeru.</p><p>- Volim jesti... Uostalom, vidi se na meni. Meso najviše, ma sve s roštilja. No, kad sam imao oko 160 kg, tada sam bio i najbolji. Mogao sam napraviti špagu, nogom dodirnuti prečku gola. Možda djeluje nevjerojatno, ali je istinito.</p>