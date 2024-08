Najveća internetska senzacija Igara: 'U meni su bjesnile oluje! Srbinu sam samo posudio zlato'

Osvojio je srebro u mješovitoj konkurenciji u zračnom pištolju, ali je nedvojbeno postao najveća senzacija Olimpijskih igara u pozitivnom smislu, toliko da ga je nakon rušenja svjetskog rekorda u skoku s motkom imitirao i Armand Duplantis, i nije bio jedini. Riječ je o Turčinu Yusufu Dikecu (51).

Dikec je pucao praktički bez ikakve zaštitne i pomoćne opreme kakvu obično nose strijelci poput specijalnih naočala i zaštitnih slušalica. Imao je obične čepiće u ušima, a nepucačku ruku na trenutke je držao u džepu. Kulerski stav i precizno gađanje.

Turkish shooter Yusuf Dikec is pictured during a training in Ankara | Foto: Cagla Gurdogan

- Moja streljačka poza predstavila je olimpijski duh na dobar način: fair play, jednostavnost, prirodnost i jasnoća. Zato sam i dobio toliko pozornosti. Svi mi govore da sam se u trenucima pucanja činio mirnim, ali zapravo su u meni bjesnile oluje - rekao je Dikec za Reuters.

Bivši turski vojnik iza sebe ima dva svjetska i pet europskih naslova u različitim disciplinama (od čega tri u Osijeku, a u Parizu je osvojio prvu olimpijsku medalju. Vratio se u domovinu gdje je imao topao doček, a na Igrama sportaši i dalje proslavljaju uz njegovu prepoznatljivu pozu.

- Lijepo je vidjeti ljude dobrog srca bliske jedni drugima - rekao je Dikec i najavio dolazak i u Los Angeles 2028., ali i ne samo to:

- Moja partnerica i ja doći ćemo do zlata u Los Angelesu 2028., Damiru Mikecu sam ga samo posudio do idućih Igara.

Shooting - 10m Air Pistol Mixed Team Gold Medal | Foto: Amr Alfiky