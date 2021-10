Mlada regionalna MMA nada Marko Bojković (20, 1-0) nedavno je potpisao profesionalni ugovor s najbrže rastućom organizacijom u ovom dijelu Europe Fight Nation Championshipom. U jeku priprema za superfight u finalu druge sezone 'Armagedon Jamnica ProSport' MMA lige koja je na rasporedu sredinom prosinca, borac iz malog sela Karavukovo popričao je s nama.

- Moje je selo u blizini granice tako da sam malo dalje rođen, bio bih Hrvat što mi trener kaže - govori Bojković kroz smijeh.

Kako si se upoznao s mješovitim borilačkim sportovima?

- Imao sam 14 godina i moj rođak se borio na predstavi jedne organizacije i kad sam ja vidio kako to izgleda rekao sam svojima. "To je to, ovo je ono čime ću se baviti u životu i u čemu ću biti najbolji na svijetu".

Jesi li ikada bio 'ugašen' na treningu?

- Nikad. Jednom sam malo dobio u tijelo, nije to bilo gašenje nego me ispuhao jer sam jeo deset minuta prije treninga - rekao je Bojković koji je zatim nahvalio FNC:

- Armagedon je dao priliku svima da gledaju, mi na Balkanu mrzimo 'pay-per-view' ...

Kako je pješačio na treninge 30 kilometara, koliko se puta potukao na ulici i još mnogo zanimljivosti o najvećoj mladoj regionalnoj MMA nadi možete pogledati na YouTube kanalu 24sata.