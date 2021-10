Trideset sezona HNL-a je za nama, trideset uzbudljivih godina najboljeg hrvatskog nogometa u kojima je pregršt faca, klasnih igrača i ikona trčalo zelenim travnjacima. Redakcija 24sata stoga je izabrala najbolje od najboljih - Top 25 najvećih faca HNL-a. Oni možda nisu najbolji, možda ne trče najbrže i ne udaraju najjače, ali su nam se najdublje urezali u pamćenje. Evo i zašto.

1. Stanko Bubalo

Legendarni Ronaldo iz Turčinovića u HNL-u je proveo četiri sezone. Nastupao je za Osijek i Hajduk, a odigrao je i tri minute za našu reprezentaciju. Jednu minutu u prijateljskoj protiv Meksika, a dvostruko više u prijateljskoj protiv tadašnjeg svjetskog prvaka Francuske. Kakav je to ogled bio - s jedne strane u napadu David Trezeguet i Thierry Henry, s druge Stanko Bubalo i Jurica Vučko...

Kao najdraži gol Stanko je izdvojio onaj protiv Dinama 2001. godine.

2. Jakov Surać

Igrač s najviše odigranih utakmica u HNL-u - čak 478. Debitirao je davne 1992. protiv Dinama na Maksimiru, a posljednju

utakmicu u našem dragom HNL-u odigrao je 2015. protiv Istre.

Danas obnaša funkciju predsjednika nadzornog odbora svog voljenog kluba. Neko vrijeme bio je u pritvoru zbog afere "Offside", ali svoje ime je očistio te nikad nije osuđen. Iskreno, ne vidimo igrača koji će srušiti Suraćev rekord po broju nastupa.

3. Mladen Bartolović

Zauvijek ćemo pamtiti kako je "slomio kičmu" Mihaelu Mikiću u pobjedi Hajduka 2-0 na Maksimiru, U HNL-u je odigrao čak 338 utakmica, a nastupao je redom za: Segestu, Cibaliju, Dinamo, Zagreb i Hajduk. U velikoj karijeri koja je trajala 20 godina ima samo jedan trofej.

- Uvijek ću pamtiti onu pobjedu Hajduka protiv Dinama 2008. u Maksimiru. Šteta što nisam zabio gol nakon što sam sjajno okrenuo Mikića,.Igrao sam 20 godina, a osvojio sam samo jedan trofej, Kup s Dinamom 2004. godine. Naravno da nikad ne mogu prežaliti ono finale Kupa s Cibalijom protiv Osijeka 1999. Nisam imao sreće s osvajanjem trofeja - rekao nam je Bartolović.

4. Hrvoje Štrok

Osim u velikom, Štrok rastura i malom nogometu. Već ima dvije Kutije šibica, no od njih mu je sigurno 1000 puta draža titula sa Zagrebom u sezoni 2001/02.

Nedavno je u 36. godini napravio još jedan transfer. Otišao je iz Dragovoljca kako bi pojačao Savski Marof. S 305 nastupa drži 10. mjesto na ljestvici igrača s najviše odigranih utakmica.

5. Nikola Šafarić

Osim što je HNL legenda, Šafarić se može pohvaliti i s tri nastupa za Vatrene. Sudjelovao je u pobjedama nad Hong-Kongom i Izraelom, kao i u porazu od Južne Koreje.

U HNL-u je odigrao 300 utakmica, što je gotovo dvostruko više od njegove visine, ali i s 166 centimetara bio je nezaustavljiv za protivnike... Nikola je još aktivan nogometaš. Posljednjih osam mjeseci član je Varaždina koji se natječe u 3. HNL istok.

Za portal klikaj.hr nedavno je pričao o promjenama u nogometu.

- Mislim da je veća kvaliteta bila prije 10-15 godina, nego danas. Treninzima i utakmicama se pristupalo s puno više žara i želje nego danas, a o odgovornosti da i ne govorimo. Danas puno mladih igrača odlazi u inozemstvo čim pristigne prva ponuda, ali malo se njih nametne u sredinama u koje odlaze i karijere im ne idu uzlaznom putanjom, već stagniraju i to nije dobro, ali se financijski koliko toliko osiguraju i to ih zadovoljava – zaključio je Šafarić.

6. Jasmin Agić

Jerko Leko prije Jerka Leke, igrač s 14 nastupa za reprezentaciju, dvostruki osvajač HNL-a, četverostruki osvajač Kupa,

kasnije osuđen u aferi "offside" - sve je to Jasmin Agić!

U HNL-u je odigrao 289 utakmica, danas je daleko od nogometnih zbivanja...

7. Zvonimir Deranja

Popularni Popaj patentirao je proslavu s maramom, koju je vješto prije utakmice utrpao u hlače.

U Hajduku je proveo devet sezona, a iako je nastupao za sve mlađe uzraste reprezentacije, ipak se nikad nije dokopao prvog tima. Danas se bavi obiteljskim biznisom - vinarstvom.

8. Kruno Lovrek

Nesretni napadač zauvijek će pamtiti dvoransko prvenstvo koje mu je uništilo karijeru. Bio je na pragu velikog inozemnog transfera, ali do njega nije došlo, Poslije HNL-a otišao je u Australiji gdje je činio pakleni napadački tandem s velikim Del Pierom.

- Alex zna i nekoliko riječi hrvatskog. Zna reći ‘Kako si?’ ‘Dobro?’ ‘Što radiš?’... Pitao sam ga kako to i kaže da je naučio dok je igrao u Serie A. Kako i ne bi, igrao je s Hrvatima u Juventusu - ispričao nam je Lovrek prije koju godinu.

Kruno je također bio član legendarne generacije Zagreba koja je osvojila naslov prvaka, a ima i titulu s Hajdukom 2004/05.

9. Veldin Karić

Čovjek koji se nogometa nije zasitio. U 49. godini nastupa za Bednju iz Beletinca.

U karijeri je u HNL-u nastupao za Marsoniju, Varteks, Dinamo i Inter, a odigrao je i tri utakmice za reprezentaciju. Vječno će ostati zapamćen kao igrač s najbujnijom frizurom.

10. Kristijan Polovanec

On je, sine, novi Roberto Carlos, rekao je Ćiro Blažević jednom za njega. Istra, Dinamo, Varteks, Međimurje, Inter i Croatia Sesvete - tako je izgledala HNL karijera ovog lijevog beka. Prije koju godinu nam se požalio kako ga maksimirske tribine nikad nisu voljele.

- Igrao sam kod svih svojih trenera, ali navijači me nisu zavoljeli. Nas obrambene igrače obilježe pogreške, a ja sam imao tu nesreću da su se moje pogreške događale ispod sjeverne tribine gdje su bili Bad Blue Boysi. Nije mi bilo lako, vrijeđalo me 15.000 ljudi. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali nitko mi ne može predbaciti da nisam davao sve od sebe - rekao je Polovanec.

11. Vanja Iveša

Drugi najviši golman na svijetu sa 205 centimetara, Iveša je legenda Istre i Kvarnera. U 43. godini odigrao je posljednju utakmicu u dresu Opatije, prošle godine. Prije toga je bio u Istri gdje je posljednji put doveo - samog sebe?!

- Oni su vjerojatno i zaboravili na mene, mislili da ću u mirovinu, da neću više braniti, ali meni još nije dosta. Želio sam braniti, i dalje volim ovo raditi, pa sam rekao svojem treneru golmana u Opatiji da nazove direktora Istre Marija Rubešu i raspita se žele li me možda. Odmah su reagirali, čuo sam se i s 'Paminjom', našli smo se i kroz prijateljski razgovor sve dogovorili za nekoliko minuta. Nije mi bio važan ni novac, vodili su me prije svega sportski motivi. Svidjeli su mi se novi vjetrovi u klubu, ovo je moj grad, rođen sam u Puli i želio sam pomoći da Istra naraste kao klub - ispričao nam je tada Iveša.

Osam godina nastupao je u Turskoj gdje su mu zabili velikani poput Didiera Drogbe i Roberta Carlosa.

12. Bojan Vručina

Ravno 150 nastupa, sve u dresu Slaven Belupa i 45 golova - to je statistika ovog centarfora u HNL-u.

U karijeri je prošao Njemačku, Izrael, Grčku, Makedoniju, Mađarsku, a sad se, čini se, skrasio u slovenskom Velenju. Nakon ozljeda Petrića i Klasnića, Slaven Bilić pozvao ga je i u reprezentaciju, ali ostao je bez nastupa.

13. Jozo Gašpar

Josip Gašpar je kao 17-godišnjak debitirao za Dinamo na ligaškom gostovanju kod Spartaka iz Subotice u sezoni 1990/91.

Modri dres je nosio sve do 1997. godine.

Početkom 1998. godine prelazi u Osijek, a 2002. godine završava karijeru u Marsoniji. S Dinamom je osvojio četiri prvenstva i četiri kupa, a u 197 nastupa u službenim utakmicama postigao je 11 golova. (Povijest Dinama)

Prije koju godinu je postao poznat po aferi s 36 boca Jägermeistera

Osim za Dinamo nastupao je za Osijek i Marsoniju.

14. Ivo Ergović

Legendarni zadnji vezni, a po potrebi i stoper, u HNL-u je odigrao 211 utakmica, od čega čak osam sezona u dresu Osijeka. Toliko je bio dominantan na svojoj poziciji da ga je Ćiro zvao 1997. na Kirin kup s reprezentacijom za koju je odigrao jedno poluvrijeme. Kasnije se posvetio trenerskoj karijeri. Malo je nedostajalo da bude dio brončanih iz Francuske.

15. Dean Računica

Jedan od najplemenitijih igrača koji su gazili našim livadama, ali nažalost zbog problema sa srcem morao je prijevremeno prekinuti karijeru. U karijeri je osvojio tri Kupa i tri prvenstva, a ne samo da je zaigrao za reprezentaciju - čak je i zabio gol! Bilo je to protiv Meksika 1992. godine.

16. Marijo Dodik

Deveti najbolji strijelac u povijesti HNL-a s 83 gola, od kojih je šest zabio na jednoj utakmici. Žrtva je bila Varteks, a njegovi "farmaceuti" slavili su 7-1. Jedini je igrač u povijesti HNL-a kojem je to uspjelo, po pet su na jednoj utakmici zabili Goran Vlaović i Andrej Kramarić.

17. Nermin Šabić

Nastupao je za čak šest klubova u HNL-u, a najuspješniji je bio u Dinamu. S "modrima" je osvojio tri prvenstva, kao i dva Kupa. Nakon HNL-a na dvije godine je otišao u Kinu, a onda se vratio završiti karijeru tamo gdje je sve počelo - u Čeliku iz Zenice.

18. Bakir Beširević

Osim sezone koju je odigrao u redovima Pazinke, Bakir je slavu stekao igrajući za Osijek. Čak 265 puta nastupio je "bijelo-plave" u HNL-u čime je igrač s najviše nastupa u povijesti kluba.

Bakir je bio oslonac i kapetan NK Osijeka u najuspješnijim godinama klub. S Osijekom je osvojio i povijesni kup 1999. što je ujedno i najveći uspjeh kluba.

- Za Osijek me vežu najljepše nogometne uspomene kojih se uvijek rado i sa sjetom prisjećam, a rastanak se zbio nekako na brzinu, ali sam svjestan da je on prije ili kasnije morao doći. - rekao je prije koju godinu za Bijelo-plavi.com.

19. Miljenko Mumlek

Legenda Varteksa, s Dinamom je nastupao i u Ligi prvaka, osam puta je nastupio za reprezentaciju, ali mrlju na karijeru bacila mu je afera "offside" zbog koje je 2011. godine nepravomoćno osuđen na sedam mjeseci zatvora. U vrijeme najveće slave navijači Varteksa su ga obožavali.

"Roma ima Tottija, Real Raula, a Varteks Čoleta"

Prvi gol u HNL-u zabio je u prvoj sezoni natjecanja, a posljednji 2010. protiv Croatije Sesvete. Ukupno je u prvenstvu zabio 106 golova čime je četvrti najbolji strijelac u povijesti lige.

20. Igor Musa

Jedan od najpoznatijih ćelavaca HNL-a je legendarni Igor Musa. Karijeru je započeo u mostarskom Veležu, ali je zbog rata ubrzo preselio u Hrvatsku gdje je prije Hajduka nastupao za Dubrovnik. Igrao je još za Dragovoljac, Rijeku i Belupo, a iako je osvojio prvenstvo s Hajdukom, uvijek će pamtiti onu 1999. i oduzeti naslov Rijeci.

- Ne zaboravljam ni taj nesretni susret Rijeke i Osijeka u zadnjem kolu, kada nam je nepravedno oduzet po svemu zasluženi naslov prvaka. Moj prijatelj Stanko Bubalo, koji je tada igrao za Osijek, uvjerava me da je sve bilo čisto, no ja se ni danas ne mogu pomiriti s tim - kaže Igor Musa, koji je krajem devedesetih bio zvijezda HNL-a i njegov transfer težak 750.000 maraka iz Rijeke u Hajduk bio je do transfera braće Sharbini rekordan.

21. Sandro Klić i Natko Rački

Sjajni tandem odlučilo smo staviti zajedno - jer tako su najbolje funkcionirali. Hrvatski Andy Cole i Dwight Yorke dugo godina su uveseljavali navijače Rijeke, a nešto bolju statistiku u HNL-u ima Natko Rački (31 gol), dok je Klić zabio 27 puta.

22. Krunoslav Rendulić

S 368 nastupa četvrti je igrač na vječnoj ljestvici HNL-a, a tokom karijere obišao je cijelu Hrvatsku. Nastupao je za Osijek, Belišće, Zagreb, Šibenik , Hajduk, Kamen Ingrad, Rijeku i na kraju za Lučko.

- Ne pušim i ne pijem. Zato toliko dugo trajem - rekao je dok je u 39. godini nastupao za Lučko.

23. Željko Malčić

Iako u HNL-u nije odigrao ni 100 utakmica - Željko Malčić sigurno je jedna od legenda natjecanja. U 99 nastupa za Cibaliju i Šibenik zabio je 31 gol, a način na koji je došao do prve lige priča je za sebe. Naime, prije dolaska u Cibaliju Željko je marljivo radio kao konobar i nastupao u 1. županijskoj ligi.

Prije par godina požalio se kako mu je žao što je nastupao u HNL-u.

- Razočaran sam što sam uopće igrao u HNL-u! U većini klubova, čast iznimkama, igrači danas nemaju novca ni za kavu,

ali to očigledno nikoga nije briga. Igračima klubovi duguju plaće, postoje i sudske presude, ali ni to nikoga nije briga.

Da se mene pita, sve te klubove izbacio bih iz lige i jednom zauvijek napravio red, a ne da imamo to što danas imamo - rekao je Malčić.

24. Davor Vugrinec

Po mnogima najveći gospodin HNL-a ujedno je i najbolji strijelac lige svih vremena. Davor Vugrinec otišao je u mirovinu sa 146 zabijenih golova, a danas je kolekcionar umjetnina i potpredsjednik NK Varaždina.

Tri gola bila su mu potrebna da sruši rekord Igora Cvitanovića kad je potpisao za Slaven Belupo, a on ih je u sljedeće tri godine zabio još 22 i tako 'debelo' zasjeo na tron vječite liste strijelaca u HNL-u. Bilo je to 14. ožujka 2012. protiv Lokomotive (3-1).

Danas većinu vremena provodi na poslu i s obitelji, a od nogometa se dobro 'udaljio'. Otišao je nekim drugim putem.

Bilo kako bilo, ovaj 'gospodin u kopačkama' ostao je duboko urezan u povijest hrvatskog nogometa i kao ikona HNL-a.

25. Pavo Crnac

Jedini bijeli crnac u HNL-u većinu karijere proveo je u Slaven Belupu, a prije njega nastupao je za Marsoniju. Legenda je kluba iz Koprivnice, a u HNL-u je odigrao 220 utakmica.