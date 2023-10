Najveći dinamovac na Kosovu: Životni san mi je doći u Zagreb pa na sjeveru navijati s Boysima

Srijeda mi je bila najljepši dan u životu, upoznao sam svoje dinamovce. To mi je bio san, ne mogu vjerovati da se to konačno dogodilo, priča nam Amor Mula (23), najveći dinamovac u Prištini.

Dinamo se jako ugodno osjeća na Kosovu, na svakom koraku u centru Prištine osjeti se dobrodošlica hrvatskom prvaku. Bez ikakvih problema možete po glavnom gradu Kosova hodati u Dinamovim obilježjima, nitko vas neće krivo pogledati. Zagrepčani su oduvijek na Kosovu imali brojne navijače, a u masi se izdvaja 23-godišnji Amor Mula. Dečko koji nikada nije bio u Zagrebu, dinamovac je od glave do pete.

- Kada sam se zaljubio u Dinamo? Prije osam godina, znači 2015. godine. Dinamo je tada igrao kvalifikacije za Ligu prvaka protiv Skenderbeua, pobijedili smo ih 2-1 u Albaniji, pa 4-0 na Maksimiru. Uh koja je to momčad bila, za Dinamo je branio Eduardo, a tu su još igrali Pjaca i Soudani koji je oduvijek bio moj idol. Igračina - priča nam Amor Mula, pa nastavlja:

- Nikada još nisam bio na Dinamovom sjeveru, sanjam dan kad ću zajedno navijati s Bad Blue Boysima. Znate, nama je teško zbog viza doći u Hrvatsku, puno se čeka na njih, ali od 1. siječnja one nam više neće biti potrebne. I tad dolazim u Zagreb, prvo na utakmicu Dinama. Ma ja pratim sve dvoboje "modrih", nema šanse da propustim bilo koju utakmicu s priprema u Turskoj ili Sloveniji.

Zbog Amora danas cijela obitelj navija za Dinamo, a njegov otac Burim (koji nam je bio i prevoditelj u razgovoru s njegovim sinom) već godinama radi s bratom - Ardiana Koznikua. Amor živi u Đakovici, rodnom mjestu Koznikua, koja je do Prištine udaljena 80-ak kilometara.

- Znao sam gdje će Dinamo odsjesti u Prištini, pa sam već u 6 ujutro krenuo prema hotelu kako bi ih dočekao. Oni su stigli oko 13 sati, ali isplatilo se. Slikao sam se s cijelom momčadi, čak ni Sergej Jakirović nije mogao vjerovati kakvog Dinamo ima navijača u Prištini, haha.

Dinamovu je ekspediciju dočekao s transparentom "Dinamo ima puno navijača s Kosova koji žive u Hrvatskoj al ja sam jedini na Kosovu koji navija od malena sa srcem i dušom. Volim te Dinamo", time prikupio simpatije igrača i cijelog stožera.

- Najdraži igrač mi je Bruno Petković, e on je klasa. Nadao sam se da će doći u Prištinu, zaigrati ovdje, kako ću možda i dobiti njegov dres, šteta što ga nema. Ali, tu je Josip Mišić, s njim sam se također slikao ispred hotela, on je po meni Dinamov Iniesta. Baš tako, Iniesta.

Amor Mula je snimio i jednu video-poruku za Josipa Mišića koji mu je obećao poslije utakmice Dinamov dres. Malo je reći kako je Amor zamalo zaplakao...

- Prije šest godina mi je Lovro Majer poklonio jednu loptu, a imam i dres od Marija Gavranovića, e on je bio veliki dinamovac. Također, jednom sam prilikom upoznao Petra Stojanovića, on je došao u Prištinu s reprezentacijom Slovenije, i njemu je bilo čudno da Dinamu ovdje ima takvog navijača. I taj je dečko svim srcem igrao za naš klub.

A kako vam se sviđa današnji Dinamo?

- Iskreno, malo sam zabrinut za našu budućnost. Slabiji smo nego prijašnjih godina, da tu više nema Petkovića bili bi još slabiji. Rastužuje me to, Dinamo mi je više od života. Ja vam ne mogu navijati za ove moderne klubove koji troše milijune kako bi bili najbolji na svijetu, to je sve "falš", meni je od malena Dinamo sve.

Ima li na Kosovu još dinamovaca poput vas?

- Puno ljudi ovdje simpatizira Dinamo, ali rijetki su ovako "ludi", haha. Ima još jedan dečko iz Mitrovice, samo što on sada živi u Sloveniji. Kod nas se oduvijek jako cijenio Dinamo, pa gdje bi nam bio kraj kad bi još dobili pravi stadion. Velik smo klub, imamo velike navijače i onakav stadion, to je nedopustivo.

Koje utakmice Dinam najviše pamtite?

- Onaj remi sa Šahtarom, onih 3-3, to mi je najgora utakmica koju sam ikad gledao. E tu sam noć dugo plakao, nisam mogao vjerovati što smo propustili u završnici utakmice. A najbolja utakmica. Tottenham, bez dvojbe. I Mislav Oršić, naježim se kad se sjetim njegovih golova tu večer.

Amor Mula prati sve Dinamove službene stranice, aktivan je sudionik na dinamovim navijačkim stranicama na Instagramu.

- A što ću kad volim Dinamo. Tamo se dopisujem s drugim navijačima, tako učim i hrvatski jezik. Uh kako sam bio sretan kad smo izvukli Ballkani u grupnoj fazi Konferencijske lige. Čim smo ispali od Sparte Prag rekao sam ocu kako će Dinamo sada izvući Ballkani i doći u Prištinu. Nisam mogao vjerovati kad se to i dogodilo, kažem dolazak Dinama na Kosovo je jedan od mojih najljepših dana u život. A još kad odem u Zagreb, osjetim navijanje Dinamovog sjevera... - završio je Amor Mula.