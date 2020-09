Hrvat i Marokanac ve\u0107 neko vrijeme treniraju zajedno kod trenera Mikea Passeniera, a nedavno je i sam Badr Hari najbolje opisao hrvatskog borca.

Najveći izazov za hrvatsku zvijezdu: Plazibat će se boriti na turniru teškaša u Nizozemskoj

<p>Tri Hrvata osvojila su K1 turnir u kickboksu, čime se rijetko koja zemlja u svijetu može pohvaliti. Pokojni Branko Cikatić, Mirko Filipović i <strong>Antonio Plazibat </strong>(26). </p><p>Solinjanin (17-2) je nadolazeća zvijezda svjetskog kickboksa i sada Gloryja, a svoju kvalitetu pokazao je s tri uvjerljive pobjede u najjačoj kickboks organizaciji današnjice. </p><p>Antoniju (26) se prije više od godinu dana praktički promijenio život. Preselio se u Amsterdam i tesanje njegovih vještina u svoje ruke preuzeo je trener Mike Passenier. Trenira u Mike gymu gdje su stvoreni sjajni borci poput Alistaira Overeema, Gokhana Sakija, Badr Harija, a s velikim Marokancem se i pripremao za Wilnisa. Dobio je Francuza Mahieddinea, slovačkog diva Moznyja i spomenutog veterana Jahfarra Wilnisa. Krajem ožujka lovio je četvrtu uzastopnu pobjedu, ali sve je otkazao korona virus.</p><p>Ipak, hrvatski borac je napokon doznao kada, gdje i protiv koga će se boriti. Bit će to na Glory 76 priredbi u Nizozemskoj 7. studenog kada bi se Antonio mogao boriti dvaput u istoj večeri. Nastupit će na turniru četvorice teškaša, a trebat će mu dvije pobjede kako bi napredovao na ljestvici teškaša gdje je trenutno na petom mjestu. </p><p>Protivnik u polufinalu bit će mu Francuz Nordine Mahieddine kojeg je već pobijedio sudačkom odlukom u svojoj prvoj borbi u Gloryju. U slučaju da ga opet dobije, u finalu bi se mogao boriti protiv pobjednika meča između Poljaka Arkadiusza Wrzoseka i Nizozemca Levija Rigtersa. Poljak se nalazi samo poziciju iza hrvatskog borca, a njih dvojica su se trebali i boriti još ožujku, no sve je na kraju otkazano zbog korone. </p><p>Plazibat je zvijezda u naletu, a dvije pobjede u is</p><p>Na istoj priredbi borit će se i njegov timski kolega Badr Hari kojem će protivnik biti Benjamin Adegbuyi, a pobjednik će dobiti status izazivača za titulu u teškoj kategoriji protiv Rica Verhoevena.</p><p>Hrvat i Marokanac već neko vrijeme treniraju zajedno kod trenera Mikea Passeniera, a nedavno je i sam Badr Hari najbolje opisao hrvatskog borca.</p><p>- Jedna je od najboljih koji dolazi. Bio sam baš iznenađen, trenirao sam s njim uoči Verhoevena. Baš je jak, brz, pokretan. Ima snage, radi žestoko i žestoko udara. On će dosta problema napraviti. Neću se s njim boriti, on je moj prijatelj. Navijat ću za njega, naučit ću ga sve što znam i podržavati ga da dođe u vrh - rekao je Hari. </p><p>I ovaj put će nastupiti na istoj priredbi te će bodriti jedan drugoga u važnim mečevima.</p><p>Plazibat je sve oduševio sa svojim atraktivnim i agresivnim stilom kojim što prije želi nokautirati protivnika, a to je ono što publika voli. Nedavno je osvojio titulu za najboljeg novaka godine u Gloryju, nadamo se da ćemo ga u budućnosti gledati i na vrhu teške kategorije, a to znači onda trijumf protiv aktualnog prvaka <strong>Rica Verhoevena.</strong>..</p><p> </p><p> </p>