Najveći pehist opet 'out'! Pjaca zbog ozljeda propustio čak 184 utakmice od odlaska iz Dinama

Zbog toga se vratio u HNL, ali nisam očekivao da će izbornikov poziv tako brzo doći, blistao je od sreće Marko Pjaca (28) prije mjesec dana, nakon što je Zlatko Dalić objavio popis za Latviju i Armeniju.

Mnogi su očekivali Marca Pašalića i tek eventualno pretpoziv Pjaci, ali izbornik je iznenadio i Marka stavio na glavnu listu, a Marca ni na jednu.

- Fizički se osjećam sjajno - ohrabrio je i sebe i izbornika i fanove Pjaca uoči derbija s Dinamom, a kad se, nakon pet godina, vratio u reprezentativno jato, govorio je:

- Bilo je teških trenutaka, ali to je iza mene, dogodilo se to što se moralo dogoditi. Tu je neka lekcija, hvala Bogu vratio sam se, pokazao sebi i drugima da mogu opet biti na nivou od prije. Nisam očekivao povratak u reprezentaciju tako brzo, nadao sam se i radio sam za to. Poziv me zatekao kod kuće u Opatiji, jako me iznenadio i razveselio. Dobio sam neke poruke i čestitke, ali nisam još bio siguran što mi čestitaju, haha! Spreman sam, dosta sam se dignuo u formi, fizički sam stvarno dobro, definitivno sam spreman.

A onda uoči puta u Latviju novo razočaranje. Dalić je objavio da Pjaca osjeća bol u mišiću i ne ide na put. Ostao je u Zagrebu da se oporavi za Armeniju, ali dan uoči tog susreta, izbornik je otkrio da sretni povratnik neće konkurirati ni za taj susret. Bez puno detalja o tegobama, Pjaca je ostao bez povratničke utakmice nakon pet godina.

- Rijeka je korak više u odnosu na Italiju. Igram više, igram cijele utakmice, dobro se osjećam i imam puno više samopouzdanja. To je najveća razlika, meni je to jako bitno. Igrač sa samopouzdanjem i bez njega nije isti igrač. Kroz cijelu karijeru sam se vodio time da mi se sve događa s nekim razlogom. I da je sve ispalo kako je trebalo biti. Zašto? Ne znam, time si ne razbijam glavu. Tako mi je bilo i s ozljedama, čim mi se dogodila prva, nisam se puno zamarao time, inače bih se ubio od razmišljanja, a sve ni za što. Da, znalo mi je proći kroz glavu kako sam igrao finale Svjetskog prvenstva. Kad vidite koliko je malo nogometaša u povijesti zaigralo u takvu utakmicu, to vam konačno postane "wooow". Obuzme vas veliki ponos, bude vam veliki motiv za dalje. Svjetsko srebro iz 2018. godine čuvam na posebnom mjestu kod kuće. Imam jedan veliki regal s peharima i medaljama koje sam osvajao tijekom karijere, naravno da je medalja sa Svjetskog prvenstva iz Rusije na posebnom mjestu. I "glavna" u tom regalu - govorio je.

Utakmicu protiv Armenije ipak nije mogao igrati. Igrač koji je prije devet godina debitirao za "vatrene", zbog kojeg su mnogi kritizirali Antu Čačića jer ga je u osmini finala Eura 2016. protiv Portugala uveo tek na deset minuta, igrač koji je igrao u finalu SP-a (a Mateo Kovačić ostao je na klupi!), ostao je na svega 24 utakmice za Hrvatsku.

U sezoni koja je krenula tako blistavo uspio je nanizati devet utakmica za Rijeku. Do nove ozljede.

Nažalost, priča je to koja Marka prati od teške ozljede ligamenata koljena u bezveznoj prijateljskoj utakmici reprezentacije na nekoj pješčanoj livadi u Estoniji u ožujku 2017.

Svih tih godina nakon oporavka Pjaca je samo jedanput odigrao više od 15 utakmica u nizu! Bilo je to na proljeće 2021. kada je igrao 17 utakmica za redom na Genou. Iste je sezone od kraja studenog 2020. do kraja siječnja '21. odigrao 13 utakmica u nizu.

Sve ostale sezone, u kojem god klubu bio, rutina je bila četiri-pet nastupa pa ozljeda. Oporavi se, četiri-pet nastupa pa nova ozljeda. Ili bolest. I tako iz godine u godinu, u Juventusu, Schalkeu, Fiorentini, Anderlechtu, Genoi, Torinu i Empoliju. Prošle je sezone, recimo, za Empoli odigrao prvih pet, sedam od prvih osam utakmica u sezoni pa se ozlijedio i pauzirao te do kraja sezone nije spojio više od četiri susreta u nizu.

U nepuna je tri mjeseca u Rijeci sakupio više utakmica nego cijele sezone 2019/20. i 2017/18.

Marko Pjaca, najveći pehist hrvatskog nogometa, ponovno je ozlijeđen. Ponovno mu se to dogodilo na vrhuncu, kada je izborio povratak u reprezentaciju. Njemu dobro poznata priča i zato smo uvjereni da će se vratiti. Zaslužio je to.