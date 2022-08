'Najviše me se dojmio onaj nevoljki 'Dinamo, Dinamo'. U formi sam? To vi ocjenjujete'

Navijači su ga uzeli za zub, mnogi ga kritiziraju i spočitavaju mu nedostatak volje. Nekada djeluje nonšalantno, nezainteresirano, ali kada zabljesne, pokaže svima o kakvoj klasi je riječ. Prije nekoliko dana su ga izviždali, a sada su mu se mogli samo nakloniti.

Dinamo je slavio 4-1 protiv Bodo/Glimta nakon produžetaka i plasirao se u grupnu fazu Lige prvaka nakon tri godine, ali igrač utakmice bio je čudesni Bruno Petković. Rastrčano i razigrano od prve minute, sudjelovao je kod prvog gola, a onda magija. Primio je loptu leđima okrenut gol i spektakularno pogodio škaricama za 2-0.

- Jedan od najljepših golova, ali važnije mi je što je bitan i što znači Ligu prvaka. Rezultat je primaran, moj gol nije. Prvo poluvrijeme smo dominirali, dali smo im previše posjeda u nastavku, previše ulazaka u našu trećinu, prije ili kasnije poklekneš. Patiš se, nema smisla forsirati i ganjati kada vidimo da nismo u najboljem trenutku. Najbolje se povući, pričekati, to smo napravili. Teško je trpjeti i trčati za njima, rezultat je jedini bitan, tako smo se postavili i došli do željenog cilja - rekao je sjajni Petković za HRT.

Dinamo je potonuo u nastavku. Norvežani su dominirali terenom pa to okrunili golom u 70. minuti. Pritisnuli su do kraja, ali 'modri' su izdržali do kraja regularnog dijela pa se junački podignuli u produžecima te zabili dva gola za Ligu prvaka.

Petković je posljednjih nekoliko utakmica odigrao sjajno, konačno se vraća onaj stari njegov sjaj.

- Vraćam se u formu? To je na vama da odlučite, ja sam da radim svoj posao i da ispunjavam zadatke. Vi ocijenite je li Petković dobar ili nije. Nije toliko burno slavlje u svlačionici jer su noge teško, ispraznili smo se emotivno, vidjeli ste četvrti gol, cijela klupa trči uz Drmića, posebne emocije, momčad je ovo izvukla na karakter - rekao je Petković.

Čačić je morao mijenjati nekoliko igrača zbog ozljede, a ostali su kopnuli snagom. Falilo je energije, nakupio se umor i Dinamo je izgledao tromo i neprepoznatljivo u nastavku. Ipak, pokazali su karakter i podignuli se.

- Pali smo u snazi? Sve je stvar karaktera, fizička sprema ti pomaže, ali kada noge ne idu, izvlačiš na karakter. Spremili smo se najbolje moguće unatoč velikom broju utakmica, svi su dali maksimalni doprinos, zato smo kao ekipa, bez obzira što smo pali u drugom dijelu i izgledali loše, ali ekipa je izvukla.

A gromoglasni huk sa sjevera nije jenjavao svih 120 minuta. I kada je Dinamo briljirao i kada je Dinamo pao i potonuo, orilo se s tribina i to je ono što je dalo dodatnu snagu igračima.

- Najviše me se dojmilo onaj nevoljki 'Dinamo, Dinamo', kad su vidjeli da nam ne ide, da smo pali i da Bodo dominira, ali taj Dinamo, to nešto, sjever koji je bio 120 minuta glasan, nisu se gasili, nosili su nas. Čudo jedno - rekao je Petković koji se zahvalio navijačima.

