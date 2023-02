Najžešći rat Dinama i Hajduka: Mamić je tad još dilao stiropor, a igraču su prepravili ugovor...

Stjepan Deverić, mladić iz Donje Lomnice u okolici Zagreba, zacijelo je 24. rujna 1980. ostvario dječački san kad je potpisao svoj prvi profesionalni ugovor s Nogometnim klubom Dinamo, za koji je od malih nogu navijao. Prema slovu tad važećih nogometnih propisa, ugovor je imao važiti do 1985., dakle godinu dana dulje od prema tadašnjim propisima minimalno moguće četiri godine, jer je sklopljen poslije početka natjecateljske godine 1980./1981., tako da se ta prva godina nije uračunavala u ukupno vrijeme trajanja ugovora. No Dinamo je izišao ususret svom nadarenom napadaču i s njim je potpisao aneks ugovora, prema kojemu je ugovor ipak istjecao godine 1984. U službenom glasilu Nogometnog saveza Jugoslavije (NSJ) Fudbal navedeno je da je igrač Deverić registriran za Dinamo do 31. srpnja 1984. Dinamo nije reagirao, držeći se džentlmenskog dogovora na temelju kojega je nastao spomenuti aneks. Isto tako, nije reagirao kad ga je Zajednica prvoligaških klubova službeno izvijestila da treba usuglasiti ugovor i aneks ugovora.