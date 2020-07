Naklonite se kralju! Luka i s 34 rješava prvenstva, a Iniesta i Xavi tad su bili završena priča

DOKTOR NOGOMETA Modrić je osvojio tek drugi naslov prvaka u La Ligi, a nivo njegove igre duboko u četvrtom desetljeću života je nevjerojatan. I to svijet vrlo dobro vidi i cijeni

<p>Slavljeničke majice koje su popodne greškom pustili u prodaju ipak nisu donijele nesreću Realu. <strong>Luka Modrić</strong> i njegovi "kraljevi" prvaci su Španjolske!</p><p>Kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije to je tek drugi naslov u osam godina u La Ligi, a klupski je 34. Do njega je momčad Zinedinea Zidanea došla nevjerojatnom desetom pobjedom u nizu nakon stanke zbog korona virusa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča hrvatske "Zlatne lopte"</strong></p><p>Na zamjenskom stadionu Alfreda Di Stéfana Villarreal je pao 2-1, a najbolji igrač bio je baš naš Luka. U 29. minuti sjurio se prema golu "žute podmornice" i asistirao raspoloženom <strong>Karimu Benzemi</strong> koji nije pogriješio. Benzema je zabio i drugi iz ponovljenog penala u 77. minuti koji je izborio Sergio Ramos, a završnicu je zanimljivom učinio <strong>Vicente Iborra</strong>.</p><p>Madrid slavi, Barcelona tuguje, a cijeli svijet još se jednom divi hrvatskom velemajstoru koji će u rujnu napuniti 35 godina. Pa u toj dobi <strong>Andrés Iniesta</strong> već je bio otišao iz Barcelone isprobati egzotičnu japansku ligu, a <strong>Xavi Hernández</strong> opraštao se od "blaugrane".</p><p>A Luka? On je s nepunih 35 na leđima vođa ponajboljega svjetskog kluba. Vukao je konce igre, prodavao finte za televizijske špice iduće sezone i potvrdio da nivo njegove igre ne pada ni dvije godine nakon što je bio najbolji igrač Svjetskog prvenstva, Europe, svijeta i osvajač Zlatne lopte.</p><p>Da, taj će 16. srpnja zauvijek ostati u Lukinu pamćenju. Prije dvije godine slavio je sa stotinama tisuća hrvatskih navijača u Zagrebu srebro sa Svjetskog prvenstva u Rusiji, a ovaj četvrtak u Madridu u kućicu si upisao još jedan trofej Primere. O kojemu će jednoga dana pričati unucima s posebnim uspomenama jer ga je proslavio usred pandemije korona virusa, bez navijača.</p><p>Modriću je to 23. osvojeni trofej u karijeri i peto prvenstvo. Tri ima s <strong>Dinamom</strong>, sad drugi s Realom, s kojim je četiri puta otišao do kraja u Ligi prvaka i Svjetskome klupskom prvenstvu, triput u španjolskom i Uefinu superkupu, jednom u Kupu kralja. Ostalo mu je još godinu dana ugovora, ali ne sumnjamo kako će ga produžiti jer - kad je Luka raspoložen, onda Real ide do kraja!</p><p>A ni izbornik <strong>Zlatko Dalić</strong> ne mora brinuti. Ovakav Modrić može predvoditi "vatrene" i u obranu srebra u Kataru za dvije godine, zašto ne?</p>