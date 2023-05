Nakon četiri sata borbe Ćorić je ušao u 2. kolo Roland Garrosa

Jedini hrvatski tenisač u pojedinačnoj konkurenciji na ovogodišnjem Roland Garrosu, 26-godišnji Zagrepčanin Ćorić (ATP - 16.), plasirao se u drugo kolo drugog ovogodišnjeg Grand Slam turnira pobijedivši Argentinca Federica Coriju (ATP - 96.) sa 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3, 6-3 nakon četiri sata i 12 minuta igre.

Najbolje rangirani hrvatski tenisač nije najbolje otvorio meč protiv 31-godišnjeg Argentinca. Coria je vodio 3-1, ali je Ćorić uzvratio nizom od tri gema. Pri rezultatu 5-5 Borna je po drugi put u setu izgubio servis, ali je Argentinac servirajući za osvajanje prve dionice ostao bez set-lopte. Razrješenje je ostavljeno za 'tie-break' u kojem je Ćorić bio nadmoćan, osvojio šest od prvih sedam poena te iskoristio treću set-loptu.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

Coria je i u drugom setu prvi došao do 'breaka' za vodstvo 4-2, ali je Ćorić odgovorio s tri osvojena gema zaredom pri čemu je dvaput oduzeo servis suparniku i došao do servisa za vodstvo od 2-0 u setovima. No, kao što je bio slučaj s Corijom u prvom setu, tako ni Ćorić u drugom nije došao do set-lopte kad je imao priliku servisom dovršiti posao. Ponovno je odluka pala u 'tie-breaku', u kojem je ovaj put Argentinac bio bolji (7-5) i izjednačio na 1-1 u setovima.

Rasplet meča dogodio se sredinom trećeg seta, kad je Ćorić kod 3-3 spasio tri 'break-lopte' (15-40 i prednost), a potom u sljedećem gemu slomio suparnikov servis za vodstvo 5-3, koje je u sljedećem gemu pretvorio u vodstvo od 2-1 u setovima.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

Nakon što je Coria osvojio prvi gem četvrtog seta, uslijedilo je najbolje razdoblje u Ćorićevoj igri tijekom kojega je nanizao pet gemova izgubivši samo pet poena. Mogao je Borna nanizati i šest gemova, ali nije uspio iskoristiti tri meč-lopte u sedmom gemu, a potom je još i izgubio servis za pobjedu u sljedećem. No, do većih komplikacija za hrvatskog tenisača, ipak, nije došlo, jer je osmim 'breakom' u meču završio dvoboj, iskoristivši petu meč-loptu, kad je Coria forhendom prebacio teren.

Ćorić je bio bolji u svim statističkim elementima od suparnika i po sedmi put u karijeri prošao je prvu prepreku na pariškoj crvenoj zemlji. U drugom kolu čeka ga još jedan suparnik iz Argentine, 28-godišnji Pedro Cachin (ATP - 64.), koji je u pet setova sa 6-3, 6-2, 6-7 (1), 4-6, 6-2 pobijedio dvostrukog finalistu u Roland Garrosu, Austrijanca Dominica Thiema (ATP - 92.) u meču koji je trajao tri sata i 49 minuta. Bit će to prvi međusobni dvoboj Ćorića i tenisača koji je u svom prošlogodišnjem debiju u Roland Garrosu došao do 2. kola.