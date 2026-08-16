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KRAJ ZA DONNU

Nakon Čilića, i Vekić je završila nastup na turniru u Cincinnatiju

Piše HINA,
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Nakon Čilića, i Vekić je završila nastup na turniru u Cincinnatiju
Foto: Sipa USA/SIPA USA
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Donna Vekić ispustila vodstvo i pala protiv Kineskinje Xinyu Wang 3-6, 6-1, 6-4. Hrvati su nakon nje ostali bez pobjede u singlovima

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Donna Vekić je izgubila od Kineskinje Xinyu Wang (WTA-36.) 3-6, 6-1, 6-4 u drugom kolu WTA turnira u američkom Cincinnatiju. Osječanka je kao 31. nositeljica u prvom kolu bila slobodna, no zatim je uslijedio poraz od Wang.

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Donna je uzela prvi set i početkom druge dionice nakon breaka povela s 1-0, no tada je Kineskinja proigrala i velikim nizom od šest gemova stiže do poravnanja. Odluka o pobjednici pada u devetom gemu trećeg seta kad Vekić četvrti put u meču gubi svoj početni udarac.

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Foto: Sipa USA/SIPA USA

Donna je ukupno zabila pet aseva uz 62 posto prvog servisa, a realizirala je dvije od pet break-lopti. Bio je ovo njihov treći međusobni susret i prva pobjeda kineske tenisačice.

Hrvatski predstavnici u singlu tako ostaju bez pobjede na ovogodišnjem izdanju ATP i WTA turnira u Cincinnatiju.

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