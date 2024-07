Hrvatski reprezentativac Martin Erlić (26) sa Sassuolom je ispao iz Serie A. Hrvat će vjerojatno u ljetnom prijelaznom roku zbog toga promijeniti sredini, a za njega je zainteresirana Atalanta Marija Pašalića. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 3 milijuna eura, ali za njegove usluge zainteresirani će morati posegnuti dublje u džep.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Erlić za 24sata: Naši bočni igrači su u najboljoj formi u Europi | Video: 24sata Video

Dok čeka transfer stoper hrvatske reprezentacije odlučio se slobodno vrijeme provesti na neobičan način. Reprezentativac nakon ispadanja Hrvatske s Eura objavio je kako radi u polju. Fotografija Erlića kako s obitelji uživa u agrikulturi objavljena je na Instagramu.

Foto: Martin Erlić/Instagram

- Nemam se čega sramiti, ja isto to radim. Kad god mogu pomoći, pomognem. I to mi je dalo da sam ovaj karakter i da cijenim svaku stvar koju imam - rekao je Erlić za Dnevnik Nove TV.

U emisiji kod Roberta Knjaza "Knjaz kod Vatrenih" Erlić je opisao teško djetinjstvo u kojemu je morao živjeti u štali, zidom odvojen od stoke koju je uzgajala obitelj.

- Kada sam se rodio, moji su živjeli u štali. Bile su životinje u jednoj prostoriji i nas je od njih dijelio samo jedan zid. Bilo je jako teških trenutaka i skupljanje boca. Koliko danas samo Hrvata skuplja boce... Nije sramota, ali to nikada nisam rekao. Takve neke stvari volim inače zadržati za sebe.

Otac me naučio da zadnjih 10 kuna podijelim s prijateljima. Uvijek mi je govorio da je bitno da me ljudi cijene, a ne da me pamte kao škrtu i sebičnu osobu. Uvijek pozdravljam svaku osobu, to radim iz poštovanja, od čistačice u klubu pa do direktora - prisjetio se Erlić.