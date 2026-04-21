Nakon Ivanovića, prvak Belgije opet slavi Hrvata! 'Ljetos sam htio odustati i biti policajac...'
Union SG na putu je prema naslovu prvaka Belgije, a nasljednika Franje Ivanovića ima u Mateu Biondiću: 'Lani sam igrao u 4. njemačkoj ligi, a onda me nazvao agent i - šok", ispričao nam je napadač, koji je igrao s Matanovićem, Vidovićem, Ivanovićem...
Bila je to najveća nogometna večer u njegovu životu. Mateo Biondić (22) prije samo četiri mjeseca igrao je u četvrtoj njemačkoj ligi, a u nedjelju je zabio gol kojim je utro put Union Saint-Gilloiseu prema naslovu prvaka Belgije.