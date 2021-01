Hajduk je pogodio s trenerom, Tramezzani je na mene ostavio odličan utisak i mislim da su pronašli pravo rješenje, kaže nekadašnji igrač Hajduka Goran Jozinović o novom treneru Hajduka, s kojim je surađivao u švicarskom Luganu...

Jozinović kaže da je Tramezzani strog i pravedan, a jedna anegdota to slikovito opisuje. Nakon jednog neočekivano visokog poraza od Thuna (6-2), Tramezzani je naredio igračima da dođu ujutro u 6:00 sati i odveo ih u lokalnu tvornicu.

- Rekao nam je da ti ljudi naporno rade od 6:00 – 15:00 i da plaćaju da nas gledaju. A mi treniramo sat i pol na dan i zarađujemo puno više od njih i bunimo se da nam je teško. Želio nam je pokazati da se moramo više truditi, i uspio je u tome – otkriva nam Jozinović.

O Tramezzaniju Jozinović ima samo riječi hvale.

- Na mene je ostavio odličan utisak. O svakom igraču je odmah znao sve, od a do ž. Veliki je profesionalac, kad ga vidite sve vam je jasno. Čovjek više ne igra nogomet, a spremniji je od pola momčadi. Profesionalac je od glave do pete i to traži od igrača – kaže Jozinović i dodaje:

Jako je emotivan i nastoji probuditi emocije kod igrača. Ne libi se podignuti glas, uhvatiti igrača za prsa kako bi ga razbudio. Ni na treningu ni na utakmicama nema štednje, svi rade i obranu i napad, kod njega ne prolazi neobavezna igra. Nema zvijezda, nema alibi igre... Obzirom da je igrao dosta u Italiji jasno je da dosta polaže na taktiku.

Ono što ga također odlikuje je samostalnost u radu i zaštita igrača.

- On se ne da nikome miješati u posao, od igrača traži puno, ali uvijek stoji iza igrača. Radio je u privatnim klubovima, ali na igrače ne da, stoji iza njih, a u četiri zida će vam kazati sve što vas ide... Unatoč tome što neki igrači ne igraju, kod njega su svi zadovoljni jer je pošten. I kod njega igrači napreduju, Vladimir Golemić otišao je u Crotone, Eljan Alioski u Leeds, Armando Sadiku u Malagu... Digao nas je odmah s osmog mjesta i odveo u Europu. I to bez pojačanja. Po meni je ovo jako dobar potez Hajduka – zaključio je igrač Kopera, Hajdučko srce Goran Jozinović.