<p>Srpski trener <strong>Siniša Mihajlović</strong> (51) je prije dva tjedna saznao da je pozitivan na korona virus, a to nije bila nikako dobra vijest za njega jer je prije nekoliko mjeseci prebolio leukemiju pa je zbog toga u grupi rizičnih pacijenata.</p><p> Na svu sreću, Mihajlović je prebolio i koronu i to bez većih posljedica. A u svom je stilu za talijanske medije opisao posljednja dva tjedna koja je proveo u karanteni.</p><p>- Nakon onoga što sam prošao od srpnja do siječnja, šest mjeseci borbe protiv leukemije, s tri hospitalizacije, kao i velikog broja kemoterapija i transplantacije koštane srži, Covid-19 mi je bio kao ispijanje čaše vode. Bio sam asimptomatičan i nisam osjetio ništa - kazao je trener Bologne. </p><p>Mihajlović je zajedno s obitelji bio na odmoru, no virus je 'pokupio' od svoje djece koja su obilazila noćne klubove. Iako nije imao nikakve simptome, smatra da je korona jako opasna.</p><p>- Nisam jedan od onih koji govore da virus ne postoji ili da je samo prehlada. Broj hospitaliziranih i umrlih govori o ozbiljnosti i da je virus sada opasniji. Veliko je nepoštovanje reći da Covid nije opasan virus zbog onih koji su u ovom periodu izgubile svoje najmilije - kazao je on. </p><p>Srpski stručnjak propustio je pripreme <strong>Bologne</strong> za nadolazeću sezonu što se spletom teških okolnosti dogodilo i sezonu ranije kada je bolovao od leukemije pa je tri mjeseca proveo u bolnici. To ga nije obeshrabrilo pa je klub vodio putem videolinkova, gledao treninge i iz bolničke sobe koordinirao aktivnosti u klubu te izdavao upute stožeru.</p><p>Podsjetimo, Mihajlović je u srpnju prošle godine objavio da ima leukemiju, a nakon niza kemoterapija i presađivanja koštane srži, u siječnju je obznanio da se izliječio.</p><p>Sada je prebolio i koronu pa se može vratiti na pripreme svoje momčadi za sljedeću sezonu koja počinje već 20. rujna, a Bologna će u prvom kolu igrati protiv Milana.</p>