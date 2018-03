Nakon Luke, terete Shakiru i CR7, za Alonsa traže zatvor!

Španjolska porezna uprava i državno odvjetništvo nastavljaju s borbom protiv poznatih osoba optuženih za utaju poreza pa su nakon Luke Modrića udarili na njegovog bivšeg suigrača Xabija Alonsa, klupskog kolegu Cristiana Ronalda te pjevačicu Shakiru.

Modrić i njegova supruga Vanja ispitani su na španjolskom sudu 9.siječnja pod optužbom za utaju poreza, odnosno za otvaranje fiktivne tvrtke u Luksemburgu gdje su primali novac od igračevih sponzorskih ugovora.

Istražuju Modrićev tajni račun

Slučaj nije zaključen jer je otkriveno da na otoku Isle of Man, u Ujedinjenom Kraljevstvu, postoji bankovni račun, depozit ili financijski proizvod koji glasi na ime Luke Modrića.

Istražni sudac čeka rezultate te istrage jer porezna uprava ne zna za tu njegovu financijsku poziciju, pa kada se ona razjasni sudac će donijeti konačnu odluku.

Novine El Mundo su u siječnju izvijestile kako se Modrić pristao nagoditi uplativši milijun eura poreznoj upravi i tako vratio s kamatama navodno utajenih 870.278 eura u Luksemburgu.

No dok ne stigne rezultat istrage na Otoku Man slučaj ne može biti zatvoren, poručio je istražni sudac Gonzalo Salgado.

Modrićevi i njihov odvjetnik odbili su dati komentar po izlasku sa suda.

I Shakira je jamila?

Idući mjesec je kolumbijska pjevačica Shakira platila u španjolski proračun 20 milijuna eura nakon što je pokrenuta istraga oko moguće porezne prijevare, izvijestile su novine El Periódico sa sjedištem u Barceloni.

Ona je 2015. prijavila prebivalište u Kataloniji no porezna uprava je tvrdila da je u Španjolskoj trebala platiti porez i za 2012., 2013. i 2014. godinu bez obzira gdje je ostvarila prihod. Porezna uprava tvrdi da je pjevačica već tada živjela u Španjolskoj.

Njena veza s Barceloninim nogometašem Gerardom Piqueom postala je javna 2011. a dobili su dijete 2013. Sada žive u katalonskom mjestu Esplugues de Llobregat a njihova djeca idu u školu u mjestu Sant Just.

Oba mjesta se nalaze blizu Barcelone i stadiona Camp Nou.

Pjevačica, koja nastupa diljem svijeta, tvrdila je da je tijekom tih triju godina, od 2012. do 2014., imala prebivalište na Bahamima gdje je plaćala porez te da je diljem svijeta održavala koncerte.

Osoba bliska njenoj obrani rekla je kako Shakira ima kuću ondje.

Pjevačica je osim toga isticala da je većinu vremena provodila izvan Španjolske te da u niti jednom trenutku nije ništa skrivala. Napominje kako se radi o razlici u kriteriju određivanja mjesta plaćanja poreza a ne prijevari.

U studenom je njeno ime spomenuto u skandalu „Paradise Papers“, istraživačkom novinarskom projektu, gdje je navedeno kako je porezno prebivalište imala na Bahamima a da je svojim glazbenim pravima upravljala u zemljama poput Malte i Luksemburga.

Nedugo nakon toga je španjolska porezna uprava zaključila svoju istragu smatrajući da je počinjena prijevara. Shakira je uplatila traženih 20 milijuna eura, no to će na sudu pokušati pobiti i vratiti novac.

Za Xabija Alonsa traže 5 godina zatvora

U srijedu je, pak, državno odvjetništvo zatražilo zatvorsku kaznu od pet godina te novčanu kaznu od 4 milijuna eura za bivšeg španjolskog nogometnog reprezentativca Xabija Alonsa.

Optužnica protiv njega je bila odbačena no državno odvjetništvo je u siječnju uspjelo nanovo otvoriti slučaj. Ono tvrdi da nije prijavio prihod od 2 milijuna eura pokušavajući prevariti poreznu upravu, no nogometaš tvrdi da to nije točno.

Uz njega je optužen i njegov porezni savjetnik Ivan Zaldúa te Ignasi Maestre, upravitelj tvrtke Kardazli Comercio na koju je uplaćivan novac.

- Sredinom 2009. su se njih trojica udružila kako bi upravljala i iskorištavala Alonsova prava na imidž s namjerom da nogometaš nezakonito ostvari zaradu - navedeno je u priopćenju državnog odvjetništva.

Ono tvrdi da je 2010., 2011. i 2012. Xabi Alonso izbjegavao plaćati porez na prihod od sponzora u Španjolskoj.

U kolovozu 2009. nogometaš je prepustio svoja prava iz sponzorskih ugovora na tvrtku Kadzali smještenoj na udaljenom portugalskom otoku Madeiri.

Savjetovao ga je Zaldúa a tvrtkom je upravljao Maestre. Na račun tvrtke je sjelo više od 2 milijuna eura uplaćenih od strane sponzora, što nije bilo prijavljeno španjolskoj poreznoj upravi.

Alonso je nastupao za Real Madrid od 2009. do 2014. godine. Od ljeta 2012. je igrao ondje s Modrićem.

U ponedjeljak je Alonso rekao:

- Miran sam jer sam svjestan da sam sve napravio dobro. Surađivao sam i sve pokazao korak po korak. Vjerujem da će sve dobro završiti. Uvjeren sam da sam sve bio ispravno napravio.

On i Cristiano Ronaldo su zasad jedina dvojica optuženih nogometaša koja se odbijaju nagoditi i koja tvrde da su potpuno nedužna.

- Stvar je principa - istaknuo je 36-godišnji bivši igrač upitan zašto se ne nagodi.

- Kada bih imao sumnji, mogao bih to učiniti, no to nije tako. Sve mi je jasno.

Imaju milijune, ali ne plaća im se porez

Španjolski sudovi već mjesecima vode slučajeve nogometaša optuženih za milijunske utaje poreza.

Porezna uprava tvrdi kako su otvarali tvrtke u poreznim oazama, zemljama s niskim porezima, gdje su primali prihode od sponzorskih ugovora. Sporno je, napominju istražitelji, što te tvrtke nisu imale niti zaposlenike niti radni materijal za upravljanje imidžem nego su služile za izbjegavanje plaćanja u Španjolskoj.

Prošle godine je Cristiano Ronaldo, najbolji nogometaš svijeta u 2017., ispitan na sudu pored Madrida zbog navodne utaje 14,7 milijuna eura a još ranije je Barcelonin napadač Lionel Messi prihvatio platiti zamjensku novčanu kaznu nakon što mu je određena zatvorska kazna u trajanju od 21 mjeseca.

Među optuženima su i drugi sadašnji te bivši nogometaši kao što su Predrag Mijatović, Fábio Contrão, Ricardo Carvalho, Ángel di María, Marcelo, Radamel Falcao i José Mourinho.

Njihovo prokazivanje i optužnice trebali bi poslužiti kao primjer čitavom društvu, nadaju se poreznici.

Ronaldo odbio nagodbu

U Španjolskoj su za porezne prijevare veće od 120.000 eura predviđene zatvorske kazne od jedne do pet godina uz dodatno plaćanje novčane kazne. Zakon, međutim, omogućuje postizanje nagodbe čime sudac može odbaciti zatvorsku kaznu te smanjiti novčanu kaznu.

Ta se mogućnost nudi ako optuženi pristanu uplatiti iznos kojeg porezna uprava potražuje u roku od dva mjeseca nakon podizanja optužnice. U slučaju Modrića to je bio 29. siječnja.

Ronaldo je, pak, odbio nagodbu tvrdeći da je sve napravio u skladu sa zakonom. Španjolska agencija Europa Press je, međutim, u ponedjeljak izvijestila kako je prije nekoliko mjeseci održan sastanak s poreznom upravom na kojem je Ronaldo ponudio uplatiti između 4 i 5 milijuna eura umjesto 14,7 milijuna kojeg traže poreznici.

Novine El Mundo navode kako je time htio zaključiti slučaj no da je porezna uprava to odbila.

Taj isti dan je Ronaldo preko društvene mreže Instagram poručio:

- Ne pokušavajte lažnim vijestima uništiti lijepi trenutak kroz kojeg prolazim.

Večer prije toga je zabio četiri gola u pobjedi Real Madrida od 6-2 nad Gironom.

Španjolska se oporavlja od dugogodišnje gospodarske krize tijekom koje su uvedene mjere štednje i srezani izdaci u javnim službama poput zdravstva i obrazovanja.

Španjolska vlada desnog centra, na vlasti od 2011., tek treba donijeti proračun za ovu godinu. Manjak u proračunu mogao bi premašiti 3 posto BDP-a što je granica na kojoj inzistira Bruxelles. Vlada nastoji boljim prikupljanjem poreza ispuniti taj cilj.

U subotu su tisuće umirovljenika izašle na ulice u masovnom prosvjedu diljem Španjolske smatrajući se žrtvama vladinog proračuna. Nezadovoljni su što vlada ne želi izjednačiti porast njihovih mirovina s porastom cijena.

Narodna stranka premijera Mariana Rajoya, koja je došla na vlast tri godine poslije izbijanja krize, gubi na popularnosti. Prestigla ju je stranka centra Građani, pokazuju ankete objavljene ovaj mjesec, premda je prošle godine gospodarstvo poraslo po stopi od 3 posto.

Nezaposlenost je pala s 27 posto tijekom vrhunca krize na sadašnjih 16,5 posto, no ona i dalje najviše muči Španjolce. Korupcija je na drugom mjestu, pokazuje anketa Centra za sociološka istraživanja (CIS) sa sjedištem u Madridu objavljena ovaj mjesec.