Nakon sjajne pobjede, Čilić nije uspio nastaviti niz: Ruud slavio

Nakon što je slavio protiv Belgijca Davida Goffina (6-2, 6-2), Marin Čilić nije uspio nastaviti s pobjedama u Rimu. Protiv Goffina je pokazao jako dobar, ali protiv Ruuda su se stvari promijenile

<p>Hrvatski tenisač <strong>Marin Čilić </strong>u petak je u osmini finala ATP turnira u Rimu izgubio od Norvežanina <strong>Caspera Ruuda </strong>(ATP-34) sa 2-6, 6-7 (6) nakon sat i 34 minute igre.</p><p>Nakon što je u drugom kolu uvjerljivo dobio jedanaestog igrača svijeta Belgijanca <strong>Davida Goffina </strong>(6-2, 6-2), činilo se da bi Čilić mogao daleko dogurati na turniru u Rimu. No, već u sljedećem kolu zaustavio ga je 34. igrač svijeta Norvežanin <strong>Casper Ruud</strong>.</p><p>U prvom setu Čilić je već na startu izgubio servis i do kraja seta nije niti jednom bio u prilici za break. Za razliku od prvog seta, koji je trajao samo 34 minute, u drugom se igralo sat vremena, a jedine dvije break lopte imao je Čilić, i to kod 1-1 dvije vezane break lopte. Nije ih iskoristio i na kraju je izgubio u tiebreaku.</p><p>Tako je nakon dominantne predstave protiv belgijskog tenisača ostao bez druge vezane pobjede jer je Norvežanin iskoristio i najmanji Čilićev pad koncentracije dok je on u svojim gemovima bio uvjerljiv te izborio plasman u četvrtfinale gdje ga čeka četvrti nositelj turnira, domaći igrač <strong>Matteo Berrettini</strong>.</p>