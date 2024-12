Nakon što je otpisao dvojicu, Hajduk ove zime želi prodati još jednog nezadovoljnog igrača

Hajduk je posljednju utakmicu ove godine odigrao protiv Šibenika 22. prosinca, nakon čega je momčad otišla na zasluženi odmor kao drugoplasirana u HNL-u. Ispred "bijelih" nalazi se samo Rijeka Radomira Đalovića zahvaljujući boljoj gol-razlici. Prije utakmice sa Šibenikom, Gennaro Gattuso izbacio je iz momčadi Yassinea Benrahoua i Leona Dajakua.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:42 HNK Šibenik vs HNK Hajduk Split 1:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Danas su se u medijima pojavile informacije da je iz momčadi odstranjen i Fahd Moufi, koji je ove sezone odigrao 10 utakmica, uglavnom ulazeći s klupe. U HNL-u je samo tri puta bio starter, i to na početku sezone, a kasnije ga je na desnom beku zamijenio Šimun Hrgović, kojem to nije prirodna pozicija. Mladi reprezentativac po vokaciji je lijevi bek, no Gattuso ga ipak vidi ispred Marokanca u sastavu, a nije jedini. Na toj poziciji igrali su i Dario Melnjak, koji također inače igra na lijevoj strani, kao i Niko Sigur. Kanađanin je ipak češće igrao u sredini veznog reda ili na desnom krilu. Tako ispada da je Moufi tek četvrta opcija na svojoj prirodnoj poziciji.

Unatoč informacijama da je odstranjen iz momčadi i da neće putovati na pripreme u Španjolsku, to ipak nije točno. Moufi se nalazi na neslužbenom popisu igrača na koje Gattuso ne računa, a klub pokušava postići dogovor o prekidu suradnje ili eventualnoj prodaji.

Hajduk i Rijeka sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nogometaši Hajduka započinju pripreme za proljetni dio sezone 3. siječnja, objavio je klub na službenim stranicama. Trener Gattuso okupit će momčad na Poljudu u petak ujutro, gdje će započeti uvodni dio priprema koji traje do ponedjeljka. Nakon toga, momčad putuje u španjolski Alicante na glavni dio priprema.

U Španjolskoj će Hajduk trenirati od 6. do 15. siječnja i odigrati tri prijateljske utakmice. Prva je zakazana za 9. siječnja protiv njemačkog trećeligaša VFL Osnabrücka. Slijedi utakmica s mađarskim prvoligašem Újpest FC-om 14. siječnja, a pripreme završavaju susretom sa švedskim prvoligašem IF Elfsborgom.

Podsjetimo, Moufi je u Hajduk stigao u ljeto 2023. iz portugalskog Portimonensea. Prije toga igrao je za Tondelu, drugu momčad Lyona i francuski Sedan. Za Hajduk je skupio 44 nastupa i dvije asistencije.

Marokanac je trenutno na odmoru, a na Instagramu je podijelio fotografiju na kojoj, odjeven u svečano odijelo, jaše konja sa sinčićem u naručju.