Nalupao ga u 6 sekundi: Skupa imaju nevjerojatnih 595 borbi

<p>Sjajan nokaut dolazi s priredbe <strong>ONE: New Breed III </strong>u Singapuru. Velikani singapurskih borilišta Asanan Praanekpanansri poznatiji kao <strong>Capitan Petchyindee Academy</strong> i Wu-Ling Fen prvak <strong>Petchtanong Petchfergus</strong> odmjerili su snage u muay thai meču za koji se pretpostavljalo i nadalo da će biti vatrometa.</p><p>No, borci su se u borilištu zadržali svega šest sekundi jer toliko je bilo potrebno <strong>Capitanu</strong> da nokautira protivnika i to nedugo nakon pozdravnog udarca rukavicom o rukavicu. Ustvari, bio je to prvi udarac u meču koji je sjeo na pravo mjesto i šokirao sve gledatelje.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/ONEChampionship/status/1306953382616154112" target="_blank"><strong>OVDJE.</strong></a></em></p><p>Jer dugo najavljivani okršaj u najjačoj azijskoj borilačkoj promociji i Top 3 na svijetu (po nekima i Top 2 odmah iza UFC-a) trebao je pružiti beskonačan rat dva prekaljena majstora muay thaija koji zajedno imaju nevjerojatnih 595 mečeva!</p><p>Dogodio se najbrži nokaut ONE promocije u okršaju između Capitana, koji je ovom pobjedom stigao do skora 141-40-1, i njegova iskusnijeg protivnika Petchtanonga Petchfergusa koji je sada na 356-56-1.</p><p>Nokaut od šest sekundi odjeknuo je svijetom i čelni ljudi ONE-a već sada razmišljaju o revanšu koji je dobio mnogo medijske pompe.</p>