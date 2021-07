Novi skandal potresao je atletski svijet uoči Olimpijskih igara u Tokiju.

Namibijske sprinterice na 400 m Christine Mboma i Beatrice Masilingi su nedavno izborila plasman na OI, ali Svjetska atletska organizacija ih je izbacila s natjecanja zbog povišene razine testosterona. Prema njihovim propisima, sprinterice ne zadovoljavaju kriterij za žene jer im je razina testosterona daleko iznad prihvatljive granice.

Mboma i Masilingi su se do sada normalno natjecale, no IAAF-u je sve postalo sumnjivo nakon utrke u poljskom Bydgoszczu. Mboma je 400 metara istrčala za 48,54 sekundi što je sedmi najbolji rezultat u povijesti te discipline. No, organizatori su mislili da to nema veze samo s njezinom spremom i sposobnostima pa su se dali u istragu i otkrili kako Mboma ima veću razinu testosterona, kao i njezina kolegica Masilingi.

Svjetska atletska organizacija im je dala zeleno svjetlo za nastup u Tokiju samo ako putem kontracepcijskih pilula smanje razinu testosterona. Namibijke su to odbile pa ih vjerojatno nećemo gledati u Tokiju iako su se plasirale na Olimpijske igre.

S istim problemima se već godinama bori južnoafrička trkačica na 800 metara Caster Semenya. Osvojila je dva olimpijska zlata i tri svjetska zlata, ali mnogi su je godinama osporavali i optuživali da vara zbog više razine testosterona te je samim time u prednossti u odnosu na konkurenciju. Atletskoj organizaciji to prvotno nije bio problem, no kako su prosvjedi ostalih atletičarki bili sve glasniji, naložili su Semenyji da smanji razinu testosterona. Ona je to odbila pa je u konačnici izbačena sa SP-a 2019. godine u Dohi.