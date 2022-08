Namjerno ili slučajno? Evo kako je Dani Olmo nasamario igrače Bayerna, koji su skroz poludjeli

Njemački Superkup. Na terenu Bayern i Leipzig, Bavarci vode 4-3 i igra se sudačka nadoknada. Pred Bayernovim golom igrači Leipziga trebali su, u duhu fair-playa, vratiti loptu Bayernu. Ipak su to Nijemci, tamo je fair-play svetinja. Dani Olmo uzeo je loptu, postavio je na aut liniju, ali toliko precizno da ona nije napustila teren.

Lucas Hernandez, bek Bayerna, došao je do lopte, ne gledajući je li u terenu ili izvan. Sagnuo se, uzeo loptu u ruke i krenuo izvesti aut. U tom trenutku pomoćni sudac, potpuno ispravno, dosvirao je slobodan udarac za Leipzig! Pravila su pravila, igrač Bayerna je igrao rukom, no ostaje pitanje je li Dani Olmo to napravio namjerno...

Ako je napravio namjerno, to nije u duhu fair-playa, takvim potezima nije mjesto u sportu. Jer, vraćanje loptu protivniku nešto je što učimo djecu od namjlađih kategorija. Poštovanje prema protivniku mora biti temelj svakog sportskog natjecanja.

Igrači Bayerna, nakon što je dosuđena lopta za Leipzig, poptuno su poludjeli. Došlo je do naguravanja, umalo i fizičkog obračuna, a sve zbog, nazovimo je tako, kvartovske fore Danija Olma, fore koja se "prodaje" u haklu na dva mala.

S druge strane, Olmo im je ostavio loptu, Lucas je komotno mogao ispucati loptu bez da je podiže rukom, bez da s njom izlazi u aut. No Lucas je tvrdio da nije znao da je lopta u terenu, da je mislio, po sportskom običaju, da je Olmo izbacio loptu u aut. E, sad, tko je tu kriv, tko je koga nadmudrio, je li Olmo ovaj potez napravio slučajno ili namjerno, najbolje da prosudite sami...

