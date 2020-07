A post shared by Naomi Campbell (@naomi) on Jun 30, 2020 at 8:31pm PDT

<p>Boksački šampion <strong>Mike Tyson</strong> i supermodel <strong>Naomi Campbell</strong> bili su sredinom '80-ih u vezi. Naravno, blago rečeno: turbulentnoj. Ispunjenoj potrošenim milijunima, nasiljem, svađama, glamourom, paparazzima, drogom, TV kamerama... Ludilom. I seksualnim ekshibicijama.</p><p><strong>VIDEO: TYSON I S 54 GODINE 'UBIJA' FOKUSERE</strong></p><p>Tyson i Campbell su se, npr., seksali u javnom WC-u na jednoj zabavi u New Yorku, a dok su se potajno (tada još skrivajući vezu) 'družili', mir im je čuvao njegov menadžer.</p><p>- Vidio sam da Mike razgovora s djevojkom koja prekrasno izgleda. Nisam bio siguran o kome se radi, ali kada sam pogledao bolje, shvatio sam da je to bila Naomi Campbell. Mike mi je rekao da ide na WC, a potom je ona krenula s njim. Došao sam do vrata WC-a i tko god je htio ući od drugih ljudi, morao bi im govoriti da je zauzeto i da i ja čekam red - rekao je Mikeov menadžer <strong>Rory Holloway</strong>.</p><p>Tyson je jednom prilikom priznao da je spavao s blagajnicom u zatvoru. Za tu vrstu usluge ponudio joj je veliki novac, samo zbog toga što je ona bila jedina žena u zatvoru u tom trenutku.</p><p>Za vrijeme boravka u zatvoru u Indianapolisu od 1992. do 1995. imao toliko seksa da nije mogao hodati, a kamoli trenirati. 'Oporavljao' bi se po cijeli dan u svojoj ćeliji.</p><p>Unatoč tome što su za vrijeme veze letjeli šamari, prijetnje ubojstvom i slične 'slatke besmislice kojima si mladi i zaljubljeni ukrašavaju život', Naomi se s toplom emocijom sjetila svog bivšeg dečka na njegov 54. rođendan.</p><p>- Sretan ti rođendan i želim ti blagoslov na tvoj posebni dan - napisala je Naomi Mikeu pa sve garnirala emojima purpurnih srca i rođendanskih torti.</p><p>Jača od svega... Pa i od ružnih uspomena. Ljubav.</p>