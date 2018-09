Naomi prva Japanka u finalu Grand Slama, čeka je Serena

Dvadesetogodišnja Japanka je u polufinalu u dva seta sa 6-2, 6-4 svladala prošlogodišnju finalisticu Amerikanku Madison Keys i tako si osigurala svoje prvo finale grand slam turnira u karijeri. Ovim plasmanom se upisala u povijest jer je prva japanska tenisačica koja će igrati u finalu nekog grand slam turnira.

- Kada sam bila mala sanjala sam da igram sa Serenom u finalu grand slam turnira. To mi sada izgleda nadrealistično - priznala je mlada japanska tenisačica.

Šesnaest godina starija Serena Williams je u polufinalu sa 6-3, 6-0 bila bolja od Latvijke Anastasije Sevastove. Za latvijsku tenisačicu ovo je bilo prvo polufinale nekog grand slam turnira.

Williams, koja se na teniske terene vratila u ožujku nakon što je u rujnu prošle godine rodila svoje prvo dijete, u karijeri je osvojila 23 grand slam naslova i ovo joj je deveto finale US Opena. Ukoliko bude slavila u finalu u subotu Serena, 26. tenisačica na WTA ljestvici, izjednačit će apsolutni rekord po broju osvojenih trofeja na Touru kojeg drži Margaret Court.

Također će se priključiti malom broju majki tenisačica koje su osvojile neki turnir poslije rođenja djeteta. Court je to uspjelo 1973., godinu dana nakon što je rodila prvo dijete, i tada je u svojoj 31. godini osvojila "mali grand slam" (Australian Open, Roland-Garros i US Open). Belgijka Kim Clijsters je to ostvarila 2009. kada je 19 mjeseci nakon rođenja kćerke Jade slavila u finalu US Opena.

