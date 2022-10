Napadač i strijelac Salzburga: Dinamo nam je zagorčao život

Posebno je za mene bilo kad sam shvatio da mogu zabijati protiv Chelseaja, Milana i zagrebačkog Dinama. Bilo je to posebno za mene i dalo mi je samopouzdanje, uvijek je sjajan osjećaj kada lopta uđe u mrežu, rekao je u najavi utakmice protiv 'modrih' za Krone Zeitung napadač RB Salzburga Noah Okafor (22).

Švicarski reprezentativac stigao je u Austriju iz Basela za 11.2 milijuna eura prije dvije godine, ali odlično se snašao u redovima momčadi iz Salzburga.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- U novu zemlju sam preselio s 19 godina i bilo određeni je pritisak bio prisutan. Onda je došla korona pa se nisam često viđao sa svojima, a obiteljski sam čovjek te je to imalo utjecaja. Sitne ozljede stalno su me bacale unatrag, ali uvijek sam bio pozitivan. Siguran sam da sam sazrio zbog svega toga - objasnio je.

Pričalo se ljetos o mogućem izlaznom transferu, ali ostao je Okafor u redovima RB-a i nazabijao se u Ligi prvaka.i sad dolazi na Maksimir nastaviti niz.

- Dinamo nam je zagorčao život u Salzburgu, ali oni moraju biti bolji. Treba im pobjeda pa pretpostavljam da će biti malo otvoreniji i da ćemo imati više prostora. Imamo dobre šanse za pobjedu ako budemo pravi u duelima jer će nas oni sigurno staviti pod pritisak od samog početka.

Osvrnuo se i na dane u Švicarskoj, a kako je igrao u Baselu, često se susretao s Rogerom Federerom.

- Često me posjećivao i stalno sam razgovarao s njim. Vrlo je prizeman, inspirirali su me razgovori s njim. Mnogo toga je postigao u karijeri, ali za sve jednom dođe kraj. On najbolje od svih zna da je očito bilo pravo vrijeme za to - zaključio je.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dinamo protiv Salzburga igra 4. kolo grupne faze Lige prvaka u utorak, 11. listopada, s početkom u 21 sat na stadionu Maksimir.

