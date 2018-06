Totalni kaos! Kapetan Turske prijetio da će zaklati navijače

Turska i Tunis odigrali su 2-2 u prijateljskoj utakmici u Ženevi pred više od 10.000 navijača. Utakmicu je obilježio kaos u drugom poluvremenu kad je turski napadač i kapetan Cenk Tosun, strijelac prvog gola na utakmici, krenuo prema tribinama.

POGLEDAJTE VIDEO

Tamo su bili njegov otac i stric prema kojima je, kako pišu turski mediji, bačena nekakva zapaljiva naprava. Tosun je poludio, htio je obračun s navijačima Tunisa kojima je u nekoliko navrata prijetio klanjem. Suigrači su ga jedva obuzdali.

Everton striker Cenk Tosun sent off after confronting a fan during Turkey’s friendly defeat against Tunisia pic.twitter.com/oo7H5Nbl4k #EFC