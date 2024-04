Napadači Rijeke u golgeterskoj krizi, Sopić: A mi smo još uvijek prvi, to je snaga kolektiva

Rijeka će u utakmici 31. kola HNL-a u nedjelju (19.30 sati) ugostiti Goricu nakon što je Dinamo ranije ovog tjedna u zaostaloj utakmici petog kola pobijedio Varaždin 2-1 i time smanjio zaostatak za momčadi Željka Sopića na samo dva boda.

Sopić je ovu sezonu započeo na klupi Gorice, koju je vodio u prva četiri kola, nakon čega je u trenerskoj rošadi završio u Rijeci umjesto Sergeja Jakirovića, koji je sada trener Dinama.

- Mislim da si umišljam, ali dosta dobro poznajem momčad Gorice, a i vodio sam je u prva četiri kola. Odigrat ćemo pravu utakmicu na normalnom terenu za razliku od one dvije u sibirskim uvjetima u Velikoj Gorici. Momčad Gorice izrazito respektiram i svog prijatelja, njihovog trenera Rajka Vidovića. Nakon dosta loše serije jako dobro ih je posložio. Protiv Dinama su pružili korektan otpor. Čeka nas zahtjevna utakmica, ali ponovit ću ono što govorim od prvog dana. Nije bitno tko dolazi na Rujevicu. Znamo kako ćemo se postaviti i od prve minute ćemo krenuti uzeti sva tri boda - najavio je Sopić.

Gorica je u jesenskoj polusezoni bila u vrlo dobroj formi, to je i pokazala remijem i pobjedom nad Dinamom i slavljem protiv Hajduka. Međutim, ova je momčad u 2024. izgubila osam i remizirala dvije od 12 prvenstvenih utakmica.

Jasno je, momčad iz Velike Gorice je u rezultatskoj krizi, ali je novi trener Rajko Vidović (49) ipak izvukao nešto bolje rezultate otkako je naslijedio Dinka Jeličića.

- Nisam više trener Gorice već Rijeke. Gledajte, imaju roster kakav imaju, Ndockyt im je ozlijeđen, Majstorović je bio dugo ozlijeđen, kao i Vujnović te neki drugi igrači. Sport je takav kada krene loše, onda se jako teško iz te rupe izvući, bio sam tamo i znam kako je to kada šest utakmica ne zabiješ gol, neće te gol, rezultat, neće te ništa, nije to baš jednostavno, ni živjeti, ni igračima raditi. Jako mi je drago da su došli malo na zelenu granu, uvijek kažu da nova metla bolje mete, novi trener je u zadnje četiri utakmice uzeo 5 bodova. Napravili su neki iskorak, moramo se maksimalno pripremiti, imaju jako dobru i brzu kontru, kvalitetu Pršira, Mrzljaka je glupo i spominjati, a zadnja linija predvođena Krizmanićem, Lešom, Maločom i Štiglecom...Sve su to prekaljeni igrači koji imaju jako puno utakmica u nogama, a ne smijem zaboraviti niti Banića na golu koji je, po meni, jedan od najboljih golmana lige - rekao je Sopić.

Lindon Selahi propustit će utakmicu zbog žutih kartona.

- Kada imate dva, kad tad će doći i taj treći žuti karton. Nismo se čistili nigdje, pa nećemo ni dalje, kada dođe doći će, a ako ne ide nikako drugačije onda pošteno. Imamo tu Petroviča, Hodžu, Janković se polako vraća. Na teren će istrčati 11 spremnih lavova i donijeti Rijeci tri boda.

Napadači Rijeke u golgeterskoj krizi

Napadači Rijeke, Mirko Marić, Franjo Ivanović i Jorge Obregon zajedno su zabili tek jedan gol u posljednjih deset utakmica!

- Da, a mi smo i dalje prvi, vidi vraga...Neću baš direktno govoriti o svojim igračima tako, no i Pjaca i Pašalić jedno vrijeme nisu sudjelovali kod golova, no zato je to snaga kolektiva, da ovi drugi malo "potegnu". Naravno da bi bili sretniji da zabijaju više, no Mirko Marić je u Puli imao fenomenalnu asistenciju kada nam nije baš dobro išlo, moramo to kazati, možda je time i prelomio utakmicu. Svi oni naporno rade, a tko je bolji istrčat će u nedjelju.

Ulaznice za Rujevicu su, sad već prema običaju, rasprodane.

- Očekivano, ne znam što su ljudi čekali do sada, ja sam mislio da će to u ponedjeljak, utorak biti rasprodano, ali dobro, nećemo se ljutiti. Kad imate dobru energiju, kad vas nosi rezultat, ljudi to prepoznaju, pogotovo u Rijeci. Vidi se da ovi dečki izgaraju za ovaj klub i grb i najmanje što navijači mogu napraviti za njih je dati im potporu i napuniti stadion. Da Rujevica ima i duplo veći kapacitet, mislim da bi bila puna - izjavio je trener Rijeke.

Otkrio je i kako nije glasovao na izborima.

- Nisam glasao, to je jednostavno bio splet okolnosti. Taj smo dan uveličali sto godina Drage i bio je to lijep jubilej. Nisam u međuvremenu mogao otići do Zagreba. Politiku i suđenje ne želim komentirati. Ne hvala. Nisam politički nastrojen - zaključio je strateg Rijeke.