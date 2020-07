Napali su policajce i uništavali: Desetorica osječkih huligana bi mogla dugo ostati iza rešetaka

Jedan maloljetnik i još devetorica huligana od 22 do 52 godine starosti identificirani su kao izgrednici u velikom sukobu s policijom nakon utakmice Osijeka i Lokomotive. Svi su privedeni

<p>Nogometaši <strong>Osijeka</strong> u subotu se nisu dokopali kvalifikacija za Lige prvaka, izgubili su od <strong>Lokomotive</strong> 2-1, a domaći huligani pokušali su provaliti na stadion i sukobili se s policijom.</p><p>Nakon jednoga uhićenoga dan poslije incidenta, pregledom videosnimke i dodatnim kriminalističkim istraživanjem policija je identificirala još desetoricu izgrednika koji imaju redom 22, 30, 31, 33, 35, 38, 47, 49 i 52 godine, a jedan je i maloljetnik.</p><p>Svi su oni privedeni zbog sumnje da su počinili kazneno djelo napada na službenu osobu, izazivanje nereda i oštećenje tuđe stvari. Nakon kriminalističkog istraživanja predani su pritvorskom nadzorniku.</p><p>Za izazivanje nereda prijeti im kazna od šest mjeseci do pet godina, za napad na policajce od šest mjeseci do osam godina, a za uništenje tuđe stvari od šest mjeseci do pet godina zatvora.</p><p>Osječko-baranjska policija pretresla je pet domova i drugih prostorija gdje je pronašla odjeću i navijačke rekvizite korištene tijekom nereda.</p><p>Jedan ranije privedeni proglašen je krivim za kršenje Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, kažnjen je s 5000 kuna, u idućih godinu dana ne smije na utakmice Osijeka i hrvatske reprezentacije u Hrvatskoj i inozemstvu i mora se redovito javljati na policiju.</p><p>O brutalnosti sukoba dijela Kohorte i policije svjedoči snimka policajca iz unutrašnjosti stadiona, objavljena dan nakon nereda, kojima je svjedočila i naša novinarka. Letjele su cigle i prometni znakovi, a osam policajaca je ozlijeđeno.</p>