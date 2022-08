'Napast ćemo vrh i ne bojim se to reći! Emeryja sam sreo nakon utakmice, baš mi je ponovio...'

Trener Hajduka Valdas Dambrauskas analizirao je poraz od Villarreala kojim je završio europsku sezonu u play-offu Konferencijske lige. Španjolci su slavili 2-0, ukupno 6-2 i zasluženo idu u grupnu fazu.

Je li rezultat 0-2 pomalo nepravedan nakon svega što smo vidjeli, pogotovo u prvom dijelu?

- Pa ne bih to tako komentirao. Rezultat je takav kakav je, igra se za golove, a mi nismo zabili. Imali smo šanse, ali nismo bili na razini da zabijemo, a protivnik jest. I iz polušanse, pogotovo prvi. Kvaliteta im je tu. Pali smo nakon prvog gola, govorili smo da moramo biti na vrhu. Neću kritizirati igrače ni njihov stav. Prevelika je razlika između nas i Villarreala. Moramo se fokusirati na Osijek, to nam je finale. Ostavili smo puno emocija na terenu, neće biti lako. Moramo se konsolidirati. Pokazali smo stav, možemo biti ponosni, ali kvalitetu moramo popraviti. Najbolje momčadi te kazne. Iz dubine srca želim zahvaliti navijačima kako su nas podržavali i za vrijeme i nakon utakmice, kako su nas prihvatili. To moramo uzeti i kao veliku odgovornost. Ne želim to reći kao klišej, ali oni su najbolji u Europi. Nismo prvi u Hrvatskoj, ne igramo u grupnoj fazi eurokupa, a imamo takvu podršku. Veliko, veliko hvala. Igrači i mi smo ponosni.

Emery je govorio o tome.

- Sreo sam ga na stepenicama, baš mi je to ponovio.

Koliko vam znači to što su navijači ostali nakon utakmice i poručili da su iza vas, bez obzira na sve?

- To je ogromna odgovornost. Moramo samopouzdanje prenijeti na iduću utakmicu. Igrali smo protiv jedne od najboljih europskih utakmica. Izgubili smo 2-0, moglo je biti i više i manje, ali po pitanju kompaktnosti i ostalog držali smo ritam većinu utakmice, ali nije bilo dovoljno. Morate se zapitati i pogledati u ogledalo jeste li dali sve. Svi u klubu. Svatko za sebe to može reći, ali nemam što zamjeriti igračima.

Godinama Hajduk gubi i ne ulazi u skupine. Koliko će trebati Hajduku da bude spreman suprotstaviti se u Europi?

- Rast ćemo, a ne znam kad ćemo točno biti spremni. Ne bih se složio, Europa ne pokazuje kakav je Hajduk. Kad nisi prvak, imaš dvije utakmice protiv najboljih momčadi... Mi želimo, ali moramo priznati da su Premierliga i La Liga dvije najbolje svjetske lige. Je li hrvatska liga na tom nivou? Hajduk igra u hrvatskoj ligi. Nakon prve utakmice vidio sam jakog protivnika. Želimo igrati protiv takvih protivnika jer samo tako možemo rasti. Oni nas uče lekcije. Ako imaš tih šest, osam ili 10 utakmica, taj će proces biti brži. Vjerovali smo, dali smo sve od sebe. Ali kad pogledate kvalitetu igrača Villarreala, gdje su im igrači, gdje su bili prošle sezone, bila bi jedna od najvećih senzacija da smo prošli. Nažalost, europska avantura je gotova i fokusirajmo se na iduću utakmicu.

Malo je vremena do Osijeka?

- Pokušat ćemo. Rekao sam im odmah nakon utakmice da prošeću i krenu s procesom oporavka. Moramo biti profesionalci, zadržati fokus i razinu pripreme. Osijek je teško pobijediti, pogotovo u gostima. Moramo duboko prokopati, zatomiti emocije i dati najbolje od sebe. Moramo to naći.

Hoće li Hajduk dovoditi pojačanja?

- Nećemo spekulirati o tome. Želim govoriti o Osijeku. Imamo samo pola treninga, polovica će se oporavljati. U subotu će biti slično pa će biti laganog taktičkog posla. Hoće li doći novi igrači ili ne, nema vremena do nove utakmice. Vidjet ćemo što će se dogoditi, ali mislim da imamo momčad koja će se fokusirati na prvenstvo, vratiti u normalni ritam igranja svaki vikend. Imamo dovoljno kvalitete da napadnemo najviše pozicije, ne bojim se to reći. I na tome ćemo raditi.

Kakvu će lekciju naučiti iz ovoga?

- Ne treba momčadi dijeliti na jake i slabe. Vidjeli ste danas i protiv Vitorije kod kuće, kad igramo sa stavom, nema razlike. Ulazimo u probleme kad dijelimo momčadi. Pa i u Hrvatskoj nema slabe momčadi, svi imaju mlade igrače koji se žele dokazati, tako smo i mi danas protiv vrhunske momčadi. To je lekcija broj jedan koju moramo naučiti.

Kakva će utakmica biti u Osijeku?

- Fizički zahtjevna, puno duela. Imam puno poštovanja prema treneru, on traži 100 posto od igrača, zadnja utakmica protiv njih bila je teška. Ići ćemo u rat, tako ćemo se i pripremiti.

Koliko igrača će ići u Osijek?

- Vidjet ću kad pogledam utakmicu i kad mi kažu. Sad to ne mogu reći. Igrali smo dvije utakmice tjedno, svi koji budu igrali bit će gladni pobjede.

Hoće li ovo doprinijeti rastu Hajduka?

- Ako govorimo o taktici, prva utakmica puno nas je naučila. Već smo nakon utakmice bili bolji, analizirali smo pogreške. Morali smo biti bolji nego u Valenciji. Trebali smo zabiti dva gola, pritiskati, a Villarreal voli igrati na kontre, ne daju ti prilike u šesnaestercu. I u španjolskoj ligi zabijaju puno i ne primaju, i velike momčadi su se mučile protiv njih. Na tome moramo poraditi. Danas smo se žurili, pucali zbog statistike s 25, 30 metara umjesto traženja dodatnog pasa i otvaranja. To rade velike momčadi. Pokazivat ćemo igračima to i analizirati. Tako ćemo se popraviti.

Koliko vam je značilo igrati protiv četverostrukog pobjednika Europske lige?

- Iz svakog poraza učimo više nego iz pobjeda. Pokušavaš saznati što se dogodilo. Emery je jedan od najboljih europskih trenera, njegovi uspjesi govore za sebe. Ali ne možemo se zadovoljiti time. Osjećaj je da smo mogli malo više, ali moramo čestitati protivniku, bio je bolji u dvije utakmice. Gledat ćemo neke detalje gdje smo mogli bolje, ali oni su zasluženo prošli. Mi moramo raditi, raditi i samo raditi. Nakon godinu ili dvije možemo reći da smo spremni. Prošle godine nismo bili spremni pobijediti Tobol, a sad smo igrali s Villarrealom. Nogomet nije lagan. Kad bi formula bila laka, kad bi stisnuo enter i bio lijep, svi bi to bili. Ali vidite današnje rezultate, toliko je bogatih ispalo jer su neki koji su bili bolji baš u tom trenutku prošli. Nismo imali sreće u ždrijebu. Da je bio drugi, možda bismo slavili. Ali nećemo tražiti izlike, izgubili smo, moramo naučiti na pogreškama i gledati dalje. Europa za iduću sezonu počinje u nedjelju. Ovaj klub mora svake sezone igrati u Europi. Zamislite samo što bi bilo igrati ovdje grupnu fazu, to mi je najveća motivacija.

