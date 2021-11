Da, moguće je! Čekali su 'plinari' i čekali na slavlje u Ligi prvaka, ali pao je u zagrebačkoj Areni bjeloruski Meškov s velikih 31-24 (14-14)! Zagrebački PPD napokon je stigao do dva boda u najelitnijem europskom natjecanju, a maestralni veteran Ivan Čupić (35) zabio je velikih osam golova.

Imalu si Zagrebaši od prve minute barem gol prednosti, dizali to i na dva do tri razlike u prvom poluvremenu, ali probudili su se gosti i do 30. minute uspjeli izjednačiti na 14-14. Međutim, sve su 'plinari' podigli na mnogo veću razinu u drugom poluvremenu i to nakon što su poveli gosti.

Očito su dva gola zaostatka dobro prodrmala domaće redove, a izabranici Ivice Obrvana tad su ubacili u 'brzinu više'. Odvojili su se na tri gola prednosti, a nakon toga su držali prednost i podizali ju za gol da bi na kraju došli i do sedam velikih golova razlike, a zaslužan je za to i Zvonimir Srna koji je zabio sedam golova.

PPD Zagreb u Ligi prvaka zadnji put slavio još tamo 22. veljače 2020. protiv Aalborga (31-30) u Zagrebu, a ovom su pobjedom došli na četiri boda, odnosno imaju bod manje od makedonskog Vardara na šestom mjestu koje vodi u daljnju fazu najtecanja.