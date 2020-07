Rijeka kakvu navijači zaslužuju!

Rijeci se ne može oduzeti ni 0,5% zasluženosti pobjede, ne bi smjela poletjeti nakon nove pobjede nad prvacima jer Dinamo je danas momčad koju Bijeli mogu ne 'samo' pobijediti nego se s njom i nadigravati

<p>Rijeka se protiv prvaka vratila svojoj igri, pobjedama i - mjestu koje joj (neovisno o raspletu finala Kupa s Lokomotivom) nosi plasman u Europu!</p><p><strong>VIDEO: Riječko slavlje nakon trijumfa</strong></p><p>Kad je voda je već došla do grla, <strong>Simon Rožman</strong> i igrači našli su načina uzeti tri boda protiv rasplinutih Modrih. Jer Rijeka je napokon pokazala dio one čvrstine i okomitosti koja ju je krasila prije korona-pauze, a ovaj Dinamo... Nema veze s onim koji je, s <strong>Olmom</strong> i <strong>Petkovićem</strong> u sastavu, pomeo travnjak Rujevice s Bijelima.</p><p>Naravno, Dinamo je uvijek Dinamo (apsolutni dominator hrvatskog nogometa) pa je večer inspiracije morao imati i mlađahni golman Ivor Pandur (20), a Rijeka si je čak mogla dozvoliti i promašeni totalni zicer kod 2-0 (Lončar u 62').</p><p>Rijeci se ne može oduzeti ni 0,5% zasluženosti pobjede. Igrači i Rožman zaslužuju čestitke na (napokon) dobroj igri i rezultatu kojim su vratili jasnu i glasnu podršku predsjednika Miškovića koji svojim vođenjem kluba skida sve bespotrebne dodatne terete s leđa struke i momčadi.</p><p>S druge strane, istina je i da se ne bi smjelo pretjerano poletjeti nakon druge Rožmanove pobjede nad Dinamom jer ovi Modri su se na Kvarneru pokazali kao momčad koja u ovom trenutku nije ni blizu npr. Lokomotivi i(li) Osijeku, a Rijeka ne 'samo' da ih može pobijediti nego s njima i - igrati nogomet.</p><p><strong>Pavičić</strong> je protiv 'svojih' Zagrepčana odigrao najbolju utakmicu ove sezone, <strong>Čolak</strong> 'isprovocirao' prvi, a zabio drugi gol, kapetan <strong>Franko</strong> asistirao kod oba gola, <strong>Filip Braut</strong> (18 godina!) povukao sjajni solo i zapravo bio najzaslužniji za 1-0, stoperi napokon izgledali prvoligaški, zbijeni i koncentrirani, a <strong>Halilović</strong> i <strong>Lončar</strong> u sredini nanizali silne kilometre i bili kakvi trebaju biti u baš svakom duelu.</p><p>Drugo mjesto ove će sezone Riječanima vjerojatno ispasti nedostižno, ali Hajduk se večeras preskočilo, a kako u sljedećem kolu Bijeli idu u Zaprešić, a Bili u Maksimir... Riječka pobjeda nad Dinamom mogla bi biti ključna prije obračuna Rijeke i Hajduka na Poljudu 19. srpnja.</p><p>Rijeka ima opciju više: svoju euro-opciju može tražiti i kroz finale Kupa. A Hajduku bi, vrlo lako moguće, Europu mogla donijeti jedino činjenica što će osvajač Kupa, bilo Rijeka-bilo Lokomotiva, ionako biti iznad njega, na europskim pozicijama!</p><p>Na Kvarneru je pao jedan rijetko loš i bezopasni Dinamo, ali... To su Dinamovi problemi. Rijeka, baš kako joj je poručio, presidente: ide po još jednu europsku sezonu, a onda i po još jedna trofej. Bila je ova jedna sjajna i slatka kvarnerska nogometna nedjelja!</p>