'Napokon smo ozbiljni i mislim da možemo dogurati daleko'

Prve dvije utakmice igrali smo vrlo dobro, ali sada ćemo mijenjati momčad što se nerado radi, ali to je naša privilegija nakon prolaska u osminu. Ja se nadam da ćemo pobijediti i uvjeren sam da možemo, ali kad se mijenja toliko igrača to će biti malo teže i utakmica s Islandom će biti nezgodna, rekao je Otto Barić gostujući u studiju 24sata.

Iskusni trener koji je u svojoj karijeri vodio preko 20 različitih klubova i reprezentacija pobliže se dotaknuo i atmosfere u i oko reprezentacije koja igra u zaista sjajnoj formi, ali i vrlo blijede reprezentacije Argentine.

- Ja pratim Hrvatsku još od prve utakmice i mislim da smo sada jako ozbiljni. Međusobni odnosi unutar reprezentacije su vrlo dobri, a naši najbolji igrači su sada jako zreli. Dobro smo vođeni s klupe i od kapetana Modrića. Nisam očekivao da ćemo onako razbiti Argentinu i već nakon dva kola ići dalje. Argentinci su ovisni o samo jednom igraču kojeg prave momčadi mogu zatvoriti. Argentina nije toliko dobra koliko smo očekivali i bit će im teško protiv Nigerije - rekao je Otto.

Osvrnuo se i na Dalića za kojeg kaže kako je vrlo dobar trener, ali prije svega da je odličan čovjek te da se nada kako će se on dugo zadržati na klupi 'vatrenih'.

- Dalić je odličan i on je u momčad unio pravi natjecateljski duh. Naučio je dosta u Aziji i on je pravo rješenje koje je Hrvatska mogla povući. Razgovarao sam s njim prije SP-a, ali mu nisam dao nikakav savjet. Mi smo se vidjeli možda dva puta i on je vrlo simpatičan. No, da je Čačić kojim slučajem pobijedio protiv Islanda, Dalić sada ne bi bio tu, ali to se nije dogodilo. Na kraju je sve ispalo dobro i ja želim Daliću svu sreću te se nadam da će dugo ostati na klupi naše reprezentacije.

- Čačić je bio odličan trener i on je napravio jako puno. Njemu također pripadaju zasluge zato što smo u Rusiji, ali to nitko ne priča. Njemu se čak i zamjeraju neke stvari tijekom njegova mandata, a on to nije zaslužio.

Hrvatska nisu pojedinci

- Od igrača me oduševilo njih četiri - pet na čelu s Lukom Modrićem, ali tu je i Lovren koji se ponaša zrelo. Svi naši rutineri su odlični. Rakitić se opet malo dignuo u formi, a još uvijek čekamo Perišića. Čekamo njegov gol, iako je uvijek blizu još uvijek nije imao sreće da lopta uđe u mrežu. No, momčad je ono pravo i zato smatram da ne treba pojedince stavljati u prvi plan iako uvijek ima onih boljih, ali momčad čine svi zajedno.

Legendarni Otto smatra kako Hrvatska može daleko, ali da ipak postoji par reprezentacija koje su ipak zrelije nego mi te njima daje nešto veću šansu.

- Kod nas je sada sve entuzijastično i mi mislimo da smo najbolji, ali zaboravljamo da postoje momčadi koje su ipak zrelije od nas. Prije svega tu mislim na Belgiju, Njemačku i Francusku protiv kojih je uvijek teško igrati, ali mi možemo protiv svakog. Prva prepreka je Danska, a onda idemo dalje. Ako prođemo, u četvrtini finala ćemo igrati protiv Španjolske koja će bez problema izbaciti Rusiju, a već par puta smo pokazali kako se možemo nositi s njima.

- Nadam se kako ćemo imati ono malo sportske sreće te da ćemo doći do polufinala gdje svako može pobijediti svakog. Ako dođemo među četiri to je već ogroman uspjeh jer će svi pričati kako smo mi u samom vrhu svijeta.

Probleme stvaraju novine

- Kod izbornika je najveći problem u novinama. Čim ne pobijediš ili odigraš jednu lošu utakmicu novinari odmah napadaju sa svih strana umjesto da tek tada krenu dizati atmosferu kao što to rade dok pobjeđujemo. Ne znam kako će se novine postaviti ako danas izgubimo od Islanda, ali čak i ako izgubimo, to neće biti poraz Hrvatske. Doduše, po imenu hoće, ali to će biti oslabljena Hrvatska bez standardnih prvotimaca. Nadam se kako će novine do kraja Svjetskog prvenstva pružati pomoć našem izborniku i našim igračima.

Kako je Pršo došao do reprezentacije?

- Meni je Vulić rekao kako u Francuskoj ligi imamo jednog odličnog igrača, a ja sam ga odlučio otići pogledati. Otišao sam na utakmicu kada je njegov Lille igrao protiv Monaca. Taj dan je padala jaka kiša i Pršo nije bio toliko dobar, ali ja sam svejedno odlučio uvrstiti ga na popis reprezentativaca. Sljedećih nekoliko dana su me novinari iz Dalmacije napadali pitajući se kako sam ja mogao uzeti igrača koji nije bio dobar niti u Hajduku. Međutim, on je igrao sjajno i krenulo ga je. Već u prvoj utakmici protiv Belgije gdje smo pobijedili 4-0 Pršo je bio jedan od glavnih igrača. On bi i u ovoj reprezentaciji bio vrlo važan igrač.

Sosa je morao biti pozvan na SP

- Dinamo i Hrvatska su jedva dočekali lijevog beka - Bornu Sosu koji je morao ići na Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Pivarić i Strinić su dobri igrači, ali ja bih jednog od njih ostavio kod kuće i poveo bih Sosu. Nemam ništa protiv njih dvojice, ali jednostavno je Sosa naš najbolji lijevi bek u ovom trenutku.

Loša organizacija Svjetskog prvenstva

Iskusni trener zamjera organizatorima Svjetskog prvenstva zbog dvije greške. Prva leži u tome što je prevelik broj reprezentacija prisutan na Svjetskom, a druga je VAR.

- Ja, kao trener koji je prošao mnoga prvenstva, smatram kako je na ovom SP-u previše momčadi, a ta tendenca da ih bude još više je totalno promašena. Kada pogledate ovo prvenstvo, bilo bi bolje da 10-ak reprezentacija uopće nije došlo i to je prva greška Svjetskog prvenstva.

Kao drugu grešku, Barić navodi VAR jer je sve podređeno velikim reprezentacijama i bez obzira na pregledavanja snimki, suci će uvijek suditi u korist velikana.

- VAR je zamišljen kao pomoć i on uistinu može biti pomoć, ali samo ako je prema svima jednak. Tih pet - šest sudaca treba pratiti i pravodobno procijeniti situaciju i pomoći sucu. Da je VAR bio u redu, Srbija bi slavila protiv Švicarske. Pa dva Švicarca su Mitrovića faulirali, ali sudac je dosudio faul u napadu.

- Ista situacija je bila i na utakmici Njemačka - Švedska. Švedski igrač je ušao ispred dva Njemačka igrača, a onda ga je Boateng faulirao s leđa. To je bio čisti penal, a VAR se nije oglasio. Također mi nije jasno zašto sudac nije tražio provjeru te situacije i to mi se ne sviđa. Dvije momčadi su teško oštećene, a da je pravedno suđeno, te dvije reprezentacije bi možda išle dalje.

- Ja sam bio dugo trener i bio sam kažnjen nakon što sam s Albanijom nadigrao Nizozemsku. Tužio sam se na suca, a on me je isključio. No, isto tako sam sa Salzburgom i Rapidom neke utakmice pobjeđivao zbog sudaca.

Brazil će imati problema sa Srbijom

- Brazil će imati velike probleme sa Srbijom, a kad bi sudac bio na strani Srbije kao što je bio na strani Švicarske, Srbi bi prošli, a Brazil bi ispao, ali Fifa će nažalost napraviti sve da Brazil prođe dalje jer se velikani uvijek moraju štititi.

- Vidim nekoliko momčadi koje mogu doći među najbolje četiri, a tu su i Hrvati. Međutim, kao glavnog kandidata za naslov vidim Njemačku iako je njihov prolaz skupine još uvijek upitan. Također, Francuzi su ti koji imaju odličan potencijal koji još uvijek nisu pokazali, ali oni ne primaju golove. Belgija je mala i vrlo slična nama. Imaju zaista vrhunske igrače. Brazil će, vjerujem, nekako izgurati, ali me oni nisu baš oduševili. Mislim da će se Argentina isto izvući.

- Englezi su dobri, ali njihovih 80% igrača su prosjek. Sve je na Kaneu kojeg protivnik može lako neutralizirati. Tu su i Španjolci koji će se sigurno podići iz ovoga.

Dinamo prerano prodaje igrače

- Idem malo na Maksimir, ali gledam sve utakmice. Želim im puno sreće. Dinamo financijski radi odličan posao, ali ne znam kako će im sada biti bez Mamića. No, oni samo prodaju. Trebaju se malo smiriti s tim jer mlade igrače prodaju prebrzo.Kvalitetni igrači moraju ostati još par godina u Zagrebu, a onda će ih se lako prodati. Dinamo mora osjetiti koji igrači moraju ostati, a ovoga puta nisu osjetili tri - četiri igrača koji su morali ostati i oko kojih se morala graditi momčad.

Trenerima treba veća podrška

- Jurčević je dobar trener i on je trebao još ostati. Njemu je trebala pomoć, ali mu je Dinamo nije pružio. Mogli su ga kasnije maknuti, ali oni nisu htjeli čekati. On je pobijedio Hajduk, ali svejedno je imao druge kikseve koji su mu presudili.

- Također, i Bjelici treba podrška. On je dobar trener i polako skuplja iskustvo. No, ukoliko u njegovoj igri nešto ne bude štimalo on će dobiti otkaz, a to se ne treba rješavati na takav način. Pogledajte Hajduk, oni su sada po prvi puta zadržali trenera nakon nešto lošijih rezultata. Hajduk je sada nešto bolji, ali i dalje nema kvalitetu kao Dinamo, koji ju uvijek ima - završio je Otto Barić.

