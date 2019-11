Roma svladala Napoli, a Edin Džeko morao smirivati navijače

Nogometaši Rome u prvoj su utakmici 11. kola talijanskog prvenstva na Olimpijskom stadionu u Rimu svladali Napoli sa 2-1 (1-0).

Roma je povela 2-0 golovima Zaniola (19) i Veretouta (55-11m), a usto i Kolarov u 26. minuti nije iskoristio kazneni udarac. Napoli se uspio vratiti u utakmicu golom Milika (72), no do kraja dvoboja ipak nije uspio doći niti do boda.

Utakmica je bila i zaustavljena na nekoliko minuta zbog uvredljivih navijačkih pjesmi na račun grada Napulja, a situaciju je smirio današnji kapetan Edin Džeko koji je navijače pozvao da podrže Romu umjesto da vrijeđaju protivničku momčad i njihov grad.

Nikola Kalinić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u momčadi Rome koja je sada treća na ljestvici sa 22 boda, četiri manje od vodećeg Juventusa, tri manje od drugog Intera, a jednim više od četvrte Atalante. Napoli je ostao šesti sa 18 bodova, koliko imaju i peti Lazio te sedmi Cagliari.