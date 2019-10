'Napoli zbog Maradone, u Inter srušiti Juve. Milan? Živi užas'

Zlatan Ibrahimović mogao bi se vratiti u Italiju. Pisanja o tome ne smiruju se već neko vrijeme prvenstveno jer Šveđaninu ugovor istječe u prosincu. A onda je tu i taj intervju koji je dao za Gazzettu dello Sport. Ibra je naglasio da bi zaista mogao napustiti MLS nakon isteka ugovora.

Znajući kakva je ptica selica i da je, ustvari, igrao za sva tri najveća talijanska kluba (Milan, Inter, Juventus) takav rasplet događaja možda zaista i drži vodu.

- Imam 38 godina i entuzijazam dječaka. Još uvijek imam istu želju za pobjedom. O budućnosti još ne razmišljam, mirno ću procijeniti sa svojom obitelji. Da bih nastavio, moram pronaći nešto posebno što može održati vatru u meni živom. Ovdje ili negdje drugdje - rekao je Ibrakadabra.

Je li moguć povratak u Serie A?

- Italija je moj drugi dom. Saslušat ću sve, ali želim se boriti za trofeje. Ako se vratim, ciljao bih prvenstvo. Ne tražim one koji mi vjeruju samo zato što sam Ibrahimović. Nisam rijetka životinja iz zoološkog vrta koju ljudi žele vidjeti. Još uvijek mogu napraviti razliku - uvjeren je sjajni napadač.

Igrao je za sva tri talijanska diva, ali ipak je najviše traga ostavio u Milanu. Pa, je li povratak u Milan moguć?

- Živi užas! Puno riječi, malo djela. To nije klub u koji su se svi zaljubili, i u Italiji i u svijetu. Možda je u rukama pogrešnih ljudi. Maldini nije dovoljno dobar? Nemam informacija za razgovor o sukusu problema. Maldini je kao nogometaš oduvijek bio jedan od mojih favorita. Njegov je posao složen, ima vrlo delikatan zadatak. Mora raditi dobro s ograničenim resursima. Nije to lak posao.

A Inter?

- Contea osobno ne poznajem, ali svi kažu da daje 50 posto sebe svaki dan. U tome smo isti, dobro bi se slagali. Oboje vjerujemo u žrtvu, to je jedini put do uspjeha. Inter je sastavio super momčad. Juventus je i dalje favorit, ali 'nerazzurri rastu'. Napoliju je potrebno još nešto, dok su svi ostali daleko iza. Velika imena igraju u Italiji, Serie A ostaje referentna liga, jedna od najtežih.

Eventualno Napoli?

- Uživao sam u posljednjem dokumentarcu posvećenom Maradoni. Nitko nije poput njega. Ljubav prema tom gradu golica me da pokušam. Neprocjenjivo je iskusiti Napulj. Bilo bi fantastično ponoviti ono što je Diego učinio. Na kažem da idem u Napoli, konačna odluka ovisit će o različitim aspektima, ali to je ideja koja podiže moj entuzijazam. Kad bih došao, San Paolo bio pun svake nedjelje. A tamo je i Ancelotti. On je sjajan.

Ibra je dobio i ponudu Bologne. Prijatelj je sa Sinišom Mihajlovićem.

- Mihajlović je moj prijatelj. Ako odaberem Bolognu, to bi bilo samo zbog njega. Čuli smo se. Želite li znati što mi je rekao? 'Zlatane, ovdje bi drugi trčali za tebe. Samo ostaneš naprijed i čekaš loptu.' Međutim, Malo je vjerojatno da se to dogodi. Ako se predomislim, odmah ću ga nazvati. U Serie A bih ih i sada uspio postići dvadesetak golova.

Dolazi li u obzir završetak karijere u Malmöu i možda trenerski posao nakon?

- Isključujem mogućnost zaključenja karijere u Malmöu. Trebam li se povući? Nakon kraja igračke karijere, igrat ću važnu ulogu u nogometu. Želim imati odgovornost i moć donošenja odluka. Mogao bih i postati trener, ali stresa je puno. U samo jednoj sezoni stari se i po deset godina. U slučaju potrebe bilo bi mi zabranjeno ulaziti na teren i napraviti razliku. Još uvijek imam nekoliko mjeseci da se odlučim. Najvažnije je da budem zdrav. U 30-tim sam počeo manijakalno raditi na fizičkoj spremi. Održavam tijelo, pazim maksimalno. Naglašavam da se održavam, nisam rekao da postajem jači. To je nemoguće. Samo je jedan Ibrahimović i nikad neće biti drugog - završio je Ibra, naravno, u svojem stilu.